В трудовых коллективах 

В Пуховичском РОЧС провели на пенсию Игоря Бородько

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Алексей Нестерович и Игорь Бородько.

Недавно состоялись торжественные проводы на пенсию работника Пуховичского РОЧС Игоря Бородько.  Игорь Владимирович работал в должности первого заместителя начальника отдела. В МЧС он трудился с мая 1994 года.

Проникновенным стало обращение начальника Пуховичского РОЧС Алексея Нестеровича к виновнику торжества: «Работать с вами было легко и комфортно. И за счет ваших профессиональных качеств: ваше трудолюбие, самоотдаточность, живой интерес к вашему делу, ответственность, и за счет личных черт вашего характера. Человек, который всегда способен помочь, поддержать, решить любой вопрос, окунуться с головой в работу и сделать ее на высшем уровне не может не быть в цене. Нам немного грустно прощаться с вами, но я с большой честью пожму вам руку и пожелаю светлых дней и хорошего настроения на заслуженном отдыхе!»

В завершение выступления Алексей Николаевич поблагодарил Игоря Владимировича за добросовестный труд и вручил ему памятное «удостоверение».

Пуховичский РОЧС.

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