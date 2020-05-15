В районе будут организованы новые автобусные маршруты

Непростая эпидемиологическая ситуация сказалась и на регулярных пассажирских перевозках в районе: люди ограничили свои передвижения, стали меньше пользоваться общественным транспортом. Однако перевозчики не сворачивают свою работу. Несмотря на сложившиеся условия, они готовы побороться за каждого пассажира.

Недавно прошел очередной конкурс на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории района. Проводился он по четырем лотам. В них были включены экспрессные маршруты автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, связывающие районный центр с Ситниками, Дубровкой, Омельно, Турином, Горельцем, агрогородком Бор и деревней Скрыль, Габриелевкой, городским поселком Свислочь и другими населенными пунктами на указанных направлениях, а также маршруты «Дудичи — Сергеевичи» и «Свислочь — Голоцк».

В конкурсную комиссию в установленные сроки поступило 6 конкурсных предложений. В результате победителями стали частные предприятия «Новотрансальянс», «Авто-Лад», «Свитязянкасервис». Для них следующим шагом после проведения конкурса стало заключение договоров об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении с государственным предприятием «Миноблпассажиртранс». На сайте этой организации будет опубликовано расписание по всем маршрутам.

Наталья ПАРХОМЧИК.