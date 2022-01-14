В районе ежедневно проводится работа по профилактике в жилом секторе

В Пуховичском районе ежедневно проводится работа по профилактике в жилом секторе. Спасатели Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с заботой о жителях своего района и для предотвращения чрезвычайных ситуаций, регулярно обследуют домовладения и информируют людей о правилах пожарной безопасности и напоминают о нормах их соблюдения.

В этот раз инспектор инспекции надзора и профилактики направился к жителям своего района проживающих на территории Блужского сельского совета. Проверил исправность электрооборудования и все нормы пожарной безопасности. Выявив нарушения дал рекомендации и указания по их незамедлительному устранению.

В домах, где имеются автономные пожарные извещатели, инспектор проверил их работоспособность. В остальных домах, где отсутствовали АПИ дал рекомендации по их установке.

В очередной раз сотрудники МЧС призывают граждан быть предельно осторожными, не относится к своему имуществу пренебрежительно.

Причины «осенне-зимних» пожаров традиционны, они связаны, в основном, с нарушением правил устройства и эксплуатации печей, работающих на твердом и газовом топливе, а также с нарушением правил пользования бытовыми электронагревательными приборами (электрическими нагревателями, масляными радиаторами отопления и др.).

Для того, чтобы защитить жилье от пожара, достаточно помнить элементарные требования пожарной безопасности, которые сохранят жизнь вам и вашим близким.

Запрещается:

— использовать неисправные электроприборы;

— пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

— одновременно включать в электросеть нескольких потребителей электроэнергии;

— оставлять включенные электроприборы без присмотра;

— вынимать вилку из розетки, потянув ее за шнур;

— допускать контакта электроприборов с водой, включать их в слишком влажных помещениях, на улице во время дождя, снегопада, тумана;

— курить в постели;

— сушить белье над плитой.