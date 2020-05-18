Сельское хозяйство 

В районе началась уборка озимой сурепицы

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В ОАО “Пуховичский райагросервис”  вырастили хорошую озимую сурепицу. Получили с каждого гектара по 157  центнеров зеленой массы (в среднем по району — около 80 центнеров с гектара).

Выращивали эту белковую культуру на 16 гектарах,  чтобы собрать семена, и на 20 гектарах, чтобы использовать на зеленый корм. Ее сразу измельчали и добавляли в корм скоту.

Убирал с поля ценную масличную культуру  механизатор Сергей Остапчик.

— Ранняя весна в этом году немного скорректировала сроки уборки, — отмечает главный агроном ОАО “Пуховичский райагросервис”  Денис Адерихо. —  Чтобы сурепица выросла, мы провели весь комплекс необходимых защитных мероприятий. Получили 567 тонн зеленой массы. Осенью  площади под эту культуру планируем расширить.

Анастасия ГЛЕБОВА. 

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