В районе прошли соревнования по подледному лову рыбы

В одну из суббот января перед активными членами Пуховичской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов встал нелегкий выбор: по приглашению правления Пуховичской РОС РГОО «БООР» принять участие в районных соревнованиях по подледному лову рыбы на мормышку или же посвятить предпоследние в завершающемся зимнем охотничьем сезоне выходные дни охоте на зайца, лисицу и других пушных зверей.

И все же тех, у кого рыбацкая страсть взяла верх над охотничьей, оказалось немало. На соревнования прибыло 6 команд от охотколлективов Пуховичской организации «БООР», а также желающие поучаствовать в индивидуальном зачете и группа юных рыболовов — 12 членов юношеской секции «Бекас», которая действует при Пуховичской РОС РГОО «БООР». Всего — 34 участника.

Районные соревнования рыболовов проводились на разливе, который находится вблизи деревни Узляны. По традиции на флагштоке был поднят флаг Белорусского общества охотников и рыболовов. Директор Пуховичской РОС РГОО «БООР» Виктор Соболевский разъяснил, почему эти популярные среди членов районной организации «БООР» рыболовные состязания пришлось назначить на время, когда еще не завершился охотничий сезон. Дело в том, что наступившая после сильных крещенских морозов оттепель грозила быстро ослабить лед на водоемах, вследствие чего проведение соревнований рыболовов станет невозможным по условиям безопасности. А надежда на то, что лед выстоит под напором теплой погоды, и будет возможность проводить на нем массовые мероприятия позднее, может не оправдаться. Так уже случалось.

На этот раз погодные условия для проведения соревнования рыболовов были замечательными: комфортная температура воздуха, яркое солнце, не пропитанный еще водой снег, крепкий лед. К тому же, в оттепель обычно рыба клюет лучше, чем во время сильных морозов. Надежду на хороший улов подогревали и уверения юных рыболовов из секции «Бекас», которые накануне соревнования приезжали на этот водоем, чтобы потренироваться.

Однако, как нередко бывает, вновь оправдался рыбацкий афоризм о том, что рыба хорошо клюет вчера и завтра. И уже в начале соревнований у некоторых участников появилась грусть на лицах. Но в том и проявляется рыбацкое мастерство, чтобы суметь поймать рыбу в период слабого клева. Рыбка ловилась мелкая. При взвешивании лучший результат показал окунь весом 260 граммов, которого поймал Николай Тихонович из команды Узлянского охотколлектива. Ему вручили «Приз за самую крупную рыбу».

По общему весу улова первое место в соревновании заняла команда Краснооктябрьского охотколлектива, за которую выступали Дмитрий Суткус, Анатолий Ходачек и 72-летний Юрий Скрябин. К тому же, Дмитрий и Анатолий стали победителями в индивидуальном зачете, а Юрий Иванович получил приз как самый старший участник соревнований.

К слову, приз получила и Наталья Грибко, которая вместе с мужем Сергеем в составе Сутинской команды не в первый раз участвует наравне с мужчинами в районных соревнованиях по подледному лову рыбы.

Второе место заняла команда Синчанского охотколлектива, а выступавшему в ее составе Владимиру Сарвиро достался третий приз в индивидуальном зачете.

Третьим призером в командном зачете стали представители Узлянского охотколлектива.

В качестве призов лучшим были торжественно вручены ледобур, рыбацкий ящик, сани, снасти и другие нужные для зимней рыбалки вещи.

Среди юношей призерами соревнований стали Артем Бруй, Валерий Юданов и Станислав Курбацкий, которые заняли первые три места. Эти ребята — воспитанники SOS-Детской деревни Марьина Горка. Социальный педагог Виктор Жидович привлекает подростков к рыбалке. Все они являются членами юношеской секции «Бекас». Вот и на эти районные соревнования Виктор Александрович привез десять человек. В их числе две сестры — Сабина и Ангелина Заголовец, которые не остались без улова. По традиции все юные участники были поощрены сладкими призами и удочками.

А поощрительным призом для всех участников соревнования и болельщиков стала наваристая уха, которую традиционно готовят во время рыболовного состязания работники Пуховичской РОС РГОО «БООР». На этот раз за нее отвечал егерь Узлянской охотдачи Александр Савич.

Елена МАКСИМОВА.