Общество 

В районе проходит акция «Наши дети»

27 Redactor Комментариев нет

В районе проходит традиционная республиканская акция «Наши дети». 

  Новогодний  утренник для воспитанников  отделения детского социального приюта ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» посетила заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Литвинчук. Наталья Васильевна поздравила детей и сотрудников приюта с наступающими новогодними праздниками и вручила детям подарки.
С подарками  Наталья Васильевна приехала и в гости к Татьяне и Александру Хонским из деревни Благодать.  Татьяна Константиновна и Александр Александрович воспитывают двух несовершеннолетних детей — Алесю (10 лет) и Полину (5 лет).
Председатель Пуховичского районного районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич вручила сладкие подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и родителя-воспитателя Викторию  Довыденко.
Заместитель председателя райисполкома Александр Сугак вручил подарки и поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа  и родителей- воспитателей Илону и Игоря
Чирву.
Первый секретарь Пуховичского РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник вручила подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и дружную семью Ушкиных.
Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева посетила учащуюся 9 класса ГУО «Средняя школа№ 4  г. Марьина Горка». Наталья Анатольевна поздравила девочку с наступающим Новым годом, пожелала ей здоровья и успехов в учёбе.

Вам также может понравиться

Идет подготовка к переписи населения.

Redactor 0

Каб дзеткі здзівіліся.

Redactor 0

В Пуховичском районе состоялся кулинарный поединок

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿