В районе проходит акция «Наши дети»

В районе проходит традиционная республиканская акция «Наши дети».

Новогодний утренник для воспитанников отделения детского социального приюта ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» посетила заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Литвинчук. Наталья Васильевна поздравила детей и сотрудников приюта с наступающими новогодними праздниками и вручила детям подарки.

С подарками Наталья Васильевна приехала и в гости к Татьяне и Александру Хонским из деревни Благодать. Татьяна Константиновна и Александр Александрович воспитывают двух несовершеннолетних детей — Алесю (10 лет) и Полину (5 лет).

Председатель Пуховичского районного районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич вручила сладкие подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и родителя-воспитателя Викторию Довыденко.

Заместитель председателя райисполкома Александр Сугак вручил подарки и поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и родителей- воспитателей Илону и Игоря

Чирву.

Первый секретарь Пуховичского РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник вручила подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и дружную семью Ушкиных.