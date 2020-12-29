В районе проходит акция «Наши дети»
В районе проходит традиционная республиканская акция «Наши дети».
Новогодний утренник для воспитанников отделения детского социального приюта ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» посетила заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Литвинчук. Наталья Васильевна поздравила детей и сотрудников приюта с наступающими новогодними праздниками и вручила детям подарки.
С подарками Наталья Васильевна приехала и в гости к Татьяне и Александру Хонским из деревни Благодать. Татьяна Константиновна и Александр Александрович воспитывают двух несовершеннолетних детей — Алесю (10 лет) и Полину (5 лет).
Председатель Пуховичского районного районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич вручила сладкие подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и родителя-воспитателя Викторию Довыденко.
Заместитель председателя райисполкома Александр Сугак вручил подарки и поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и родителей- воспитателей Илону и Игоря
Чирву.
Чирву.
Первый секретарь Пуховичского РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник вручила подарки и поздравила с наступающим Новым годом воспитанников детского дома семейного типа и дружную семью Ушкиных.
Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Наталья Чернышева посетила учащуюся 9 класса ГУО «Средняя школа№ 4 г. Марьина Горка». Наталья Анатольевна поздравила девочку с наступающим Новым годом, пожелала ей здоровья и успехов в учёбе.