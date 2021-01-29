В районе проходит единый день безопасности дорожного движения

29 января на территории Пуховичского района проводится единый день безопасности дорожного движения БДД под девизом «Соблюдая ПДД – сохраняешь жизнь!».

С начала 2021 года на автодорогах Минской области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 27 получили телесные повреждения различной степени тяжести. На автодорогах Пуховичского района совершено 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых граждане получили телесные повреждения, различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП стали следующие наиболее распространенные нарушения Правил дорожного движения:

— превышение установленной скорости движения;

— нарушение ПДД пешеходами;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов;

— выезд на полосу встречного движения;

— нарушение правил маневрирования;

— без права управления

— управление ТС водителями в нетрезвом состоянии;

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов являются игнорирование Правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников, усугубляет ситуацию таких нарушений и нахождение на проезжей части в состоянии опьянения.

3 января около 19.20 часов в г. Слуцке 56-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Х-рэй» по ул. Ленина, совершил наезд на 61-летнего местного жителя, который вышел на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

К сожалению, подобные факты происшествий очень часты. Дорога не прощает безответственного поведения на ней, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Небезопасные действия таких пешеходов на дороге и вблизи нее никого не должны оставить равнодушным.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося с признаками алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, либо необозначенных световозращающими элементами, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

В неблагоприятных погодных условиях и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего автотранспорта, неминуемо приводила к несчастным случаям на дороге.

8 января около двух часов дня в г.Молодечно на ул. В.Гостинец, 44-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Опель Астра», неправильно выбрал скорость движения, не учел погодных условий (осадки в виде снега), в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 32-летняя женщина-пассажир автомобиля «Опель Астра» получили телесные повреждения.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. По статистике за пятницу и выходные дни возрастает количество нетрезвых водителей.

К слову, за 12 месяцев прошлого года на территории области стражами дорог задержано более 3 548 водителей в состоянии опьянения. Повторно в течение года выявлено – 175 фактов данного правонарушения, водители привлечены к уголовной ответственности.

Напоминаем водителям! Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный).

Избежать аварий очень сложно, но предотвратить возможно, если участники дорожного движения будут проявлять друг к другу повышенное внимание и уважение. Соблюдая правила дорожного движения – вы будете являться положительным примером для других. Пусть для каждого из нас в новом году будет дорога доброй и безопасной!

ОГАИ Пуховичского РОВД.