В районе проходит месячник безопасных условий труда в зимний период

Профилактика гибели и травмирования работников на производстве, обеспечения безопасных условий труда и безусловного соблюдения норм и правил по охране труда — так обозначена основная цель месячника в распоряжении, подписанном председателем районного исполнительного комитета.

Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории района, предписано организовать необходимые работы по расчистке от снега и льда крыш, карнизов жилых помещений, зданий производственного и социально-бытового назначения, территорий и путей коммуникации с привлечением имеющихся технических средств. К выше- перечисленным работам привлекать лиц не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, а также инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте.

Следует обеспечить проведение противогололедных мероприятий, своевременную посыпку территории организаций песком или другими противоскользящими средствами, расчистку дорог, тротуаров, проездов и проходов от снега и льда. При этом принять меры по контролю за организацией периодических и технологических перерывов при работе на открытом воздухе, обеспечению работников, выполняющих работы в условиях пониженных температур, соответствующими средствами защиты, оборудованными пунктами обогрева и комнатами отдыха.

Также предписано провести осмотры вентиляционных систем и тепловых завес, выполнять необходимые работы по отоплению, утеплению и освещению производственных зданий, ремонту оконных рам, ворот гаражей. В случае выявления объектов, находящихся в аварийном состоянии и представляющих опасность для окружающих, запретить их эксплуатацию, установить сигнальные ограждения и предупреждающие знаки, принять меры по их сносу (разборке) в установленном порядке.

Наталья ВАСИЛЬЕВА