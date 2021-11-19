В районе Пуховичей ищут 73-летнюю Тамару Першко

Поисково-спасательный отряд «Ангел» 19 ноября начал розыск 73-летней Тамары Першко, которая днем ранее вышла из дома своих родственников в городском поселке Правдинский Пуховичского района и пропала.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— История довольно печальная и трогательная. О пропаже Тамары Першко нам заявили ее близкие. Бабушка жила в Пуховичах с мужем, но он недавно умер от коронавируса. Родственники забрали пожилую женщину из ее опустевшего дома к себе в Правдинский, чтобы ухаживать за ней. Но она все равно постоянно хочет вернуться домой. Известно, что 18 ноября около 11:00 в Правдинском Тамара Першко вышла из дома своих родственников по Юбилейной улице. Позже ее видели на автомобильной трассе. Она останавливала попутные машины и просила довезти ее до Пуховичей. Судя по всему, женщине удалось уехать, но нам пока не сообщали, что она появилась дома в Пуховичах, поэтому мы объявили розыск.

Сергей Ковган отмечает: поисковую группу пока некуда посылать. «Ангелы» распространяют информацию о пропаже пожилой женщины в надежде найти хоть каких-то очевидцев, чтобы очертить круг поисков. Возможно, помогут оперативные работники милиции, которые также ищут пенсионерку.

Тамара Петровна Першко родилась 24 февраля 1948 года. Сейчас проживает по адресу: Пуховичский район, городской поселок Правдинский, улица Юбилейная, 16.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы

Была одета: черная шапка, дубленка, коричневые штаны, сиреневые сапоги.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Тамары Першко, или вы видели, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.