В районе растет число преступлений по линии наркоконтроля

Нет сегодня человека, который не знал бы ничего о том, что такое наркомания и какую опасность представляют наркотики. Однако несмотря на то, что информации по данной теме более чем достаточно и она абсолютно доступна, мы не можем порой даже представить, сколь велико на самом деле это зло и как оно близко от нас и дорогих нам людей. Однако есть люди, которым представить масштабы существующей во всем мире проблемы наркомании несложно. Это сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. Они недавно отметили очередную годовщину со дня создания службы.

Со старшим уполномоченным группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Пуховичского РОВД Сергеем Колесневым я встретилась как раз в день профессионального праздника. Но мы начали беседу не с поздравлений, а с разговора о работе, потому что буквально накануне сотрудники отдела успешно завершили мероприятия по задержанию жителя нашего района, который оказался причастным к употреблению наркотических средств.

— Мы готовим задержание не одну неделю, — рассказывает Сергей Колеснев и об этом конкретном случае, и о работе в целом. — После получения информации о незаконных действиях кого-либо, проверяем информацию, проводим обязательный комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Для понимания: их без малого два десятка. Некоторые из них проводятся только с санкции прокурора. Убедившись в том, что имеются все основания для задержания, разрабатываем его сценарий. Но жизнь такова, что, как правило, действовать приходится спонтанно. Обычно мы справляемся, как это было вчера, своими силами, но иногда на помощь при проведении задержаний приходят силовые структуры.

Последнее задержание оперативники провели тогда, когда подозреваемый садился в свой автомобиль. Сопротивления задерживаемый не оказал. При осмотре его транспортного средства было обнаружено несколько емкостей с марихуаной, а также приспособления для ее употребления.

Задержанный не был человеком асоциальным: имел работу, стабильный заработок. При задержании утверждал, что наркотики для него — только способ расслабиться.

— Но в этом году сотрудники правоохранительных органов смогли убедиться не раз, что наркомания — не только беда конкретного человека, попавшего в зависимость, но и «злой» бизнес, — рассказывает Сергей Колеснев. —Так, в феврале после проведения серьезных оперативно-розыскных мероприятий по информации о том, что в городе работает поставщик наркотических средств, с привлечением сотрудников СОБР нами был задержан человек, у которого изъяли марихуану, гашиш, экстази, амфетамины. Наркотики были расфасованы и готовы к продаже. Партия оказалась достаточно внушительной. Наказание наркоторговцу грозит серьезное: 8 лет лишения свободы. Статья, по которой он осужден, не предусматривает амнистию.

Не менее резонансным можно назвать выявление группы подростков, которые приобретали марихуану в большом количестве, расфасовывали ее и продавали. Несмотря на то, что этим занимались по сути дети (возраст 14-16 лет), наказания не избежит никто: уголовная ответственность за правонарушения, связанные с наркотическими веществами, предусмотрена с четырнадцатилетнего возраста. К сожалению, мы видим, что дети и подростки в настоящее время приобщаются к наркотикам в более раннем возрасте, чем это было в недалеком прошлом.

Еще один недавний эпизод с выявлением группы людей, причастных к изготовлению наркотических средств, также можно отнести к разряду громких дел. Оперативные работники получили информацию о том, что в городе есть люди, которые занимаются производством амфетаминов. Чтобы его организовать, они незаконным путем доставили из России запрещенные в нашей стране прекурсоры. За тем, как эти двое горожан организовали бизнес, оперативные работники наблюдали не один день. И когда было достаточно оснований, провели задержание. Было обнаружено большое количество прекурсоров. В этих граммах — беда одних и нажива для других.

Правда, жажда заработать таким образом закончилась для жителей города печально. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

— В этом году были возбуждены уголовные дела по 32 преступлениям, связанным с употреблением и распространением наркотиков, — говорит Сергей Колеснев. — Восемь из них связаны со сбытом и относятся к категории особо тяжких. Цифра для нашего района большая. Но она является и показателем нашей работы. С каждым годом мы набираемся опыта и знаний для того, чтобы идти на шаг впереди людей, ставших на преступный путь.

Сергей Колеснев уверен, что решение о создании подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было в свое время необходимым шагом, правильность которого с годами только подтверждается.

— Когда я анализирую, скольких наркоманов и продавцов наркотических средств мы задержали, сколько пресекли каналов распространения наркотиков на территории района, скольких людей уберегли от действий педофилов, я понимаю, что все опасности и трудности, которые испытываем и мы сами, и члены наших семей, не напрасны. И если кто-то скажет, что такую работу нельзя любить, я поспорю. Если она направлена на помощь и спасение людей, значит, это хорошая и нужная работа. И мы будем ее делать, чтобы мир становился безопаснее, лучше.

Елена ШАНТЫКО.