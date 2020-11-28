В районе реализованы инициативы, направленные  на поддержку детей-инвалидов  и молодых людей,  выросших без попечения родителей

Итоги сразу двух инициатив, реализованных при поддержке ОО «Белорусское Общество Красного Креста», подвели участники «круглого стола», который проходил в центре творчества детей и молодежи «Світанак».

«На одной волне. Перезагрузка» — так называется инициатива, реализованная работающим при ЦТДиМ «Світанак» волонтерским отрядом «Светлячок» и районной организацией общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Над «Азбукой успеха» работал территориальный центр социального обслуживания населения вместе с молодыми людьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обе инициативы стали составной частью проекта «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси», который реализует Белорусское Общество Красного Креста при поддержке Европейского союза и Датского Красного Креста.

— В конце минувшего — начале нынешнего года волонтерский отряд «Светлячок» на базе центра творчества детей и молодежи «Світанак» реализовал инициативу «На одной волне», — рассказала председатель районного волонтерского совета ОО «Белорусское Общество Красного Креста» Наталья Хадыко. — Она была посвящена социализации детей с особенностями в развитии. В течение года ее участники на базе ЦТДиМ «Світанак» организовывали занятия по различным видам творчества для детей-инвалидов и их родителей. И после завершения проекта решили не останавливаться. «На одной волне. Перезагрузка» — это логическое продолжение первой идеи. Дети с особенностями в развитии и молодые инвалиды в ЦТДиМ «Світанак» нашли себе занятия по интересам и уже посещают их вместе с другими ребятами. Вливаясь в социальную среду, они становятся более самостоятельными. Рады успехам ребят и их родители, для которых посещение ЦТДиМ «Світанак» также стало важным моментом в жизни, и педагоги, которые смогли подружиться со своими особенными учениками, и волонтеры, у которых появился уникальный опыт общения.

Наталья Хадыко рассказала, что в рамках инициативы был запланирован целый ряд интересных мероприятий. Однако общая эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией COVID-19, не все из них позволила реализовать. Но, как подчеркнула Наталья Александровна, все, что намечено, будет сделано. Просто мероприятия отложили до более спокойных времен.

«Азбуку успеха» решили преподать 13 молодым людям, выросшим без попечения родителей, сотрудники территориального центра социального обслуживания населения и их социальные партнеры.

Представление инициативы Елена Мелентьева, психолог территориального центра социального обслуживания населения и одновременно руководитель волонтерского отряда, начала с перечисления проб-лем, с которыми сталкиваются во взрослой жизни молодые люди, выросшие без попечения родителей. Им неизвестно многое из того, чему ребенка учат мама и папа. Участники инициативы решили помочь молодым людям ликвидировать некоторые пробелы в знаниях. Так, в рамках инициативы были организованы встречи с медицинскими работниками. Прошли шесть мастер-классов, во время которых молодые люди смогли познакомиться с азами некоторых профессий, приобрести полезные навыки. Например, повара-сушисты ЧТПУП «Олимпия-люкс» рассказали о традициях японской кухни и познакомили молодых людей с историей изготовления суши и роллов. Мастер-класс по парикмахерскому искусству провела для участников инициативы Зорина Старовойтова. Тамара Чумакова показала, как из бисера можно создавать уникальные украшения. Все мастер-классы были направлены на то, чтобы мотивировать на приобретение новых профессиональных знаний, дающих возможность иметь дополнительный заработок.

Елена Мелентьева выразила благодарность всем социальным партнерам и вручила благодарственные письма территориального центра социального обслуживания населения тем из них, кто принимал участие в работе «круглого стола».

Наталья ПАРХОМЧИК.