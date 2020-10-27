В районе стартует акция «Не прожигай свою жизнь!»

Пожары издавна являлись одним из величайших бедствий, уносивших множество жизней и причинявших огромный материальный ущерб. Даже сегодня, несмотря на технический прогресс в области пожарной безопасности и защиты, эта тема остается по-прежнему актуальной. Причем, большинство пожаров происходят из-за беспечности человека.

Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения в Пуховичском районе со 2 по 23 ноября проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!». Помимо работников МЧС, в акции примут участие активисты Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных, а также представители других организаций.

Акция пройдет в четыре этапа.

В первый день акции 2 ноября участники проедут по «Маршруту безопасности» и посетят наиболее оживлённые места городов и населённых пунктов, чтобы рассказать о безопасности как можно большему количеству людей.

В течение второго этапа, с 9 по 13 ноября, спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, в пунктах общественного питания и учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.

На третьем этапе, который пройдет 16-20 ноября, специально для молодёжи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов, фестивалей, тематических конкурсов и даже дискотек.

На четвертом, финальном этапе — с 23 ноября по 27 ноября — работники МЧС проведут яркие мероприятия в местах массового пребывания людей. Это концертные программы с участием коллективов художественной самодеятельности, а также игровые и обучающие площадки с соблюдением всех эпидемиологических норм. На этих мероприятиях дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время.

Пуховичский РОЧС.