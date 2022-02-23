В районном краеведческом музее идет формирование экспозиции, посвященной геноциду

В январе текущего года Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в правительство предложения по увековечению жертв геноцида белорусского народа

в Великой Отечественной войне. В частности, он озвучил идею создать в музеях страны экспозиции на эту тему. Сейчас по всей стране ведется работа в этом направлении. Над созданием экспозиции работают и научные сотрудники Пуховичского районного краеведческого музея.

— Наш музей на протяжении долгого времени собирал экспонаты, свидетельствующие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, — рассказала директор музея Татьяна Присяжнюк. — И они всегда были доступны для посетителей музея в Блони. Сейчас мы их включаем в отдельную экспозицию, посвященную геноциду мирных жителей, которую закончим формировать в ближайшее время. Разместится она в зале, посвященном Великой Отечественной войне.

Центральное место в экспозиции займет карта сожженных деревень. Рядом разместится символическое дерево, опаленное в огне. На нем сделана надпись: «Был дом родной, а стало пепелище». Ветви дерева — это деревни, жители которых погибли от рук карателей.

Также в экспозицию мы включим личные вещи жертв фашистских оккупантов, воспоминания людей, документы, переданные музею работниками прокуратуры и свидетельствующие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

На базе нашего учреждения с целью патриотического воспитания молодежи создано клубное формирование, участники которого под руководством старшего научного сотрудника Александра Александровича Прановича специально для новой экспозиции создали макет сожженной карателями деревни Березянка. На макете также обозначены имена всех жертв трагедии.

Формирование экспозиции завершится в ближайшее время. И после ее торжественного открытия мы приглашаем всех пуховчан посетить музей.

Стоит напомнить, что сохранение исторической памяти — один из основных посылов на этот год. Создание музейной экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа, — важная работа в этом направлении.

Наталья ПАРХОМЧИК.