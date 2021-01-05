МЧС информирует 

В рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели посетили многодетную семью

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Территориальным центром социального обслуживания населения района совместно с управлением по образованию, спорту и туризму райисполкома в декабре проведено обследование проживающих в районе  многодетных  семей.  Сегодня  их  насчитывается 960. В них воспитывается 3161 ребенок.

Также проводились обследования противопожарного состояния домовладений в рамках традиционной республиканской акции «Безопасный Новый год». Она стартовала в  начале декабря и направлена на то, чтобы веселые новогодние праздники не омрачились  чрезвычайными  происшествиями и пожарами.

Специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения района Лиана Сгоян и инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Анна Кушнеревич  накануне  праздников посетили многодетную семью Ведякиных из Новой Зари. Ольга и ее муж  воспитывают четырех сыновей,  младшему из которых еще нет и трех лет. Инспектор обратила внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, проверила работоспособность установленных в жилых комнатах автономных пожарных извещателей и вручила буклеты, напоминающие  о соблюдении  правил пожарной безопасности.

Анастасия   ГЛЕБОВА. 

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