В рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели посетили многодетную семью

Территориальным центром социального обслуживания населения района совместно с управлением по образованию, спорту и туризму райисполкома в декабре проведено обследование проживающих в районе многодетных семей. Сегодня их насчитывается 960. В них воспитывается 3161 ребенок.

Также проводились обследования противопожарного состояния домовладений в рамках традиционной республиканской акции «Безопасный Новый год». Она стартовала в начале декабря и направлена на то, чтобы веселые новогодние праздники не омрачились чрезвычайными происшествиями и пожарами.

Специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения района Лиана Сгоян и инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Анна Кушнеревич накануне праздников посетили многодетную семью Ведякиных из Новой Зари. Ольга и ее муж воспитывают четырех сыновей, младшему из которых еще нет и трех лет. Инспектор обратила внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, проверила работоспособность установленных в жилых комнатах автономных пожарных извещателей и вручила буклеты, напоминающие о соблюдении правил пожарной безопасности.

Анастасия ГЛЕБОВА.