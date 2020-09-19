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В рамках акции «Минщина культурная — за Беларусь» артисты устроили мини-концерт коммунальникам

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В рамках областной акции «Минщина культурная — за Беларусь» перед коллективом коммунальщиков  выступили  артисты Марьиногорской детской школы искусств. Они порадовали зрителей разнообразием творческих жанров. На сцену выходили Карина Татаринцева, Мария Аникина, танцевальный коллектив «Стрит данс», ансамбль народных инструментов  «Крыніца» и  другие. Зрители щедро аплодировали  и подпевали, услышав знакомые композиции.

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