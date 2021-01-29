В рамках  декады  пожарной безопасности спасатели обследовали домовладения граждан

В рамках декады пожарной безопасности, которая проводилась в нашем районе с 19 по 28 января, были обследованы домовладения граждан, состоящих на учете, прошли профилактические беседы в трудовых коллективах и на сельских сходах.

В Туринском сельсовете сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, представители сельисполкома, старейшина деревни посетили дома граждан, которые находятся под пристальным вниманием местной власти.

При обследовании домовладений внимание обращалось на факторы, способные привести к пожарам. Очень опасным в это холодное время является печное отопление. Перекаливание печей, неисправное состояние часто являются причинами пожара. Электрооборудование также может спровоцировать пожар. Например, на то, что проводку нельзя обклеивать обоями, обратил внимание старший инженер сектора организации функционирования ГСЧСиГО Виталий Коваль. Отдельное внимание — на наличие и исправность автономных пожарных извещателей.

Алеся Балахович живет на улице Садовая. В ее доме уже нет печного отопления, но члены смотровой комиссии решили навестить многодетную маму. Алеся Викторовна воспитывает четверых детей. Сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Старший инженер РОЧС Виталий Коваль и начальник ПАСЧ №1 города Марьина Горка Александр Селява проверили работу пожарного извещателя, разъяснили, как правильно пользоваться электроприборами, и вручили памятку по правилам безопасности.

В дом одиноко проживающей 90-летней Ольги Андреевны Фесун подведен газ, но русскую печь она по старинке любит топить. Инспекторы проверили исправность печи. А вот пожарный извещатель хоть и был, но не работал. В нем заменили батарейку.

— Все подучетные категории граждан у нас находятся на контроле, — отмечает управляющая делами Туринского сельисполкома Ольга Саакян. — Это 26 одиноких жителей, 284 одиноко проживающих, 26 многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, и 112 инвалидов первой и второй группы. Есть в исполкоме список людей, ведущих асоциальный образ жизни. Они под постоянным контролем. Члены смотровой комиссии еженедельно их посещают. Есть положительные примеры. В доме Сергея Финского в последнее время многое изменилось. Раньше он злоупотреблял спиртными напитками. Но после того, как в доме поселилась его племянница Виктория Мицуля, жилье как будто обрело “второе дыхание”: сделан косметический ремонт, заменена электропроводка, наведен порядок.

Ольга Антоновна рассказала, что они постоянно посещают местных жителей. В деревне Хочин проживает одинокая бабушка Ольга Станиславовна Гулик. В январе она отметила свой 88-й день рождения. Председатель сельисполкома Светлана Харитончик и управляющая делами приехали ее поздравить. У нее не работал телевизор. Оказалось, что проблема в удлинителе.

— Скучно одной без телевизора, — пожаловалась бабушка.

Даже в таком солидном возрасте она любит смотреть новости, сериалы, интересуется жизнью страны, и телевизор для нее — это окошко в мир. Для нее купили и привезли новый удлинитель, и теперь Ольга Станиславовна в курсе всех событий.

Такие рейды помогают выявить проблемные места и подсказать хозяевам домовладений, на что обратить внимание, чтобы обезопасить себя.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.