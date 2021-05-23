В рамках  работы  над  проектом «Путеводитель по Пуховщине» экспедиция обнаружила ценную находку…

В рамках работы над проектом «Путеводитель по Пуховщине», которая находится на завершающей стадии, команда в лице Дмитрия Кривошея и Ильи Корниенко (руководители и авторы проекта «В поисках утраченного… Пуховщина» https://puhovichihistory.by) отправилась на съемку очередной серии цикла исторических видеозарисовок о нашем районе. В момент работы над выпуском посетили Марьиногорское кладбище. Экспедиция завершилась ценной находкой. Рассказывает Дмитрий Кривошей:

— В момент изучения состояния кладбища и дискуссии о местонахождении разрушенного храма Александра Невского нами был обнаружен невзрачный памятник. Прочитав надпись на нем, мы были крайне удивлены. Надпись на надгробии гласит: «Герасим Андросик, жил 45 лет, умер в 1863 г., 23 апреля». Сразу стало очевидно, что это не просто бесхозная могила, а настоящий исторически значимый объект, который должен быть внесен в соответствующий реестр.

Справедливости ради отмечу, что о существовании памятника мы узнали не первыми. Около трех лет назад о его местонахождении сообщила Елена Власихина (учитель истории, директор средней школы №3 города Марьина Горка), но при посещении кладбища прошлой осенью его найти не удалось: помешала высокая трава. Однако сейчас, когда коммунальники привели территорию в хорошее состояние, памятник стал заметен.

Состояние памятника и места, где он находится, не самое хорошее: он расположен практически на проходе между могилами рядом с кучей мусора, что вызывает серьезное опасение за его судьбу.

Мы привели в порядок могилу и прилегающую территорию, и призываем всех граждан не оставлять мусор рядом с местами захоронений, ведь на самом кладбище организовано для этого специальное место. Конечно, мы не смогли убрать образовавшуюся рядом с могилой «мини-свалку»: для этого нужна техника. А это важно сделать, потому что при изучении архивных документов мы пришли к выводу, что под этим мусором могут быть три захоронения исторических личностей. Сегодня захоронения считаются утраченными.

После наведения порядка, а также установки временной памятной таблички от нашего проекта «В поисках утраченного… Пуховщина», мы обдумали план дальнейшего благоустройства захоронения. Предполагаем взять его на постоянный контроль, следить за порядком.

У читателя может возникнуть закономерный вопрос: что же необычного в этом захоронении, кроме того, что его возраст приближается к 160 годам?

Немного истории. После третьего раздела Речи Посполитой территория всей современной Беларуси вошла в состав Российской империи. Царское правительство начало проводить политику по приведению жизни здесь к общероссийским стандартам. В этом важное значение играла Православная церковь, которая постепенно возвращала свое утраченное могущество. Начался процесс разбора шляхты (подтверждение дворянства), была введена черта еврейской оседлости. По понятным причинам все эти события были восприняты частью населения (прежде всего шляхтой), негативно, что вылилось в несколько достаточно серьезных социальных потрясений: восстания 1830-1831-х и 1863-1864-х годов.

Отношение к этим событиям у историков разное. Мы не хотим выяснять, кто виноват или кто прав. Наша задача — отметить деятельность конкретного человека в этих событиях и указать на значимость произошедшего.

Во время восстания 1863-1864-х годов повстанцы регулярно совершали нападения на всех, кто поддерживал российскую власть и выступал против них. Чаще всего страдали священники. Некоторые из них выдавали отрядам царской полиции места укрытия повстанцев, некоторые просто выступили против восстания. Бывали случаи, что священникам удавалось избежать неминуемой расправы благодаря героизму своей паствы, как это случилось в селе Новоселки Игуменского уезда Минской губернии. Когда 21 апреля туда пришел отряд повстанцев, местные жители решили не впускать его, а в соседние селения послали верховых с известием об опасности. В 11 часов вооруженные двустволками, пистолетами и саблями повстанцы вошли в село и направились прямо в усадьбу местного помещика Крупского, который, правда, отсутствовал. Крестьяне потребовали у непрошеных гостей объяснения: кто они и чего хотят. Те назвались «воинами Царства польского» и сказали, что «хотят рассчитаться только с попом, а им, крестьянам, ничего худого не сделают».

Священником в Новоселках в это время служил отец Фома Русецкий. Еще до восстания он препятствовал распространению в местной приходской школе польских идей. В 1861 году помещик Крупский неожиданно начал оказывать материальную помощь школе, и вскоре там появился учитель, студент Киевского университета, некто Легенза — протеже помещика. Как-то раз, во время отсутствия в школе отца Фомы, Легенза принес в класс картины из Священной истории и при объяснении одной из них («Распятие Спасителя»), указывая на римских воинов, сказал: «То s moskale» («Это москали»). Случай этот стал известен Фоме Русецкому и вызвал возмущение священника, запретившего Легензе преподавать все, кроме русской грамоты. В 1862 году помещик Крупский открыл школу в своем доме, в которой Легенза начал учить детей на польском языке и в польском духе. Однако эта школа по ходатайству Минского архиепископа Михаила (Голубовича) в том же году была закрыта, а Крупский попал на несколько месяцев под арест. И вот, видимо по наущению Крупского, отряд повстанцев пришел расправиться со священником.

Между тем, отец Фома уже подвергался нападению еще в самом начале восстания. Вечером 2 февраля 1863 года, когда он по делам проезжал мимо местечка Дукора, его попытались остановить несколько повстанцев. Спасся он тогда лишь благодаря тому, что испуганные лошади помчали повозку, подмяв при этом одного из нападавших.

И вот новая угроза нависла над священником. Узнав о намерениях повстанцев, крестьяне закричали: «Не пустим!». И дружно бросились на непрошеных гостей. К сожалению, эта храбрость дорого обошлась безоружным селянам. В их сторону сначала раздался ружейный залп, а затем в дело пошли сабли. В результате столкновения четверо крестьян были убиты и десять ранены, однако их мужество заставило повстанцев уйти в лес. Среди убитых жителей Новоселок были Петр Казак, Антон Варивончик, Дорофей Горбачик и Герасим Андросик. Всех их похоронили в одной могиле на кладбище при Мариино-Горской Успенской церкви (существовавшей еще до возведения каменного храма).

После второго покушения на жизнь священника власти распорядились приставить к нему охрану из 15 солдат и 20 вооруженных крестьян.

Это событие, которое позволило остаться в живых Фоме Русецкому, имеет большое количество выдающихся последствий. Фома Русецкий инициировал постройку храма Александра Невского и сельскохозяйственной школы (сегодня Марьиногорский аграрно-технический колледж), повлиявших на весь ход истории нашего района. Он собирал средства на постройку церкви и сельскохозяйственной школы по всей Российской империи, лично проектировал и следил за ходом строительства.

Фома Русецкий знаменит далеко за пределами Пуховщины. Он сделал многое для развития православия в Минске: есть данные, что он отвечал за возведение нескольких объектов Минской духовной семинарии. Но разве могло бы это произойти, если бы новоселковские крестьяне не пожертвовали свои жизни за него?

К сожалению, на кладбище сохранилась лишь одна могила из четырех, но даже она может стать местом памяти о героях — безоружных крестьянах, которые защищали свою веру, территорию, убеждения, о самом Фоме Русецком, которому мы обязаны по большому счету тем, что Марьина Горка стала развиваться. Именно поэтому наша команда выступает за облагораживание этой могилы, установление контроля над ее состоянием. Остальные же три могилы, которые сегодня считаются утраченными, могут находиться рядом под горой мусора, но добраться до них самостоятельно не представляется возможным.

Отметим, что на территории кладбища есть еще много могил, которые заслуживают внимания и требуют ухода. Нами найдены памятники фельдшера Новоселковской волости Адама Прохоровича Костюка, могила священника Антония Семеновича Клемонтовича (13.02.1844-10.10.1909), а также памятник, который в память учителю Марьиногорского колледжа Иосифу Эдуардовичу Корженевскому установили учащиеся.

Очень хотим верить, что инициатива будет принята как эстафета и другими заинтересованными гражданами, Марьиногорским колледжем, православным братством при кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.