В разных лесах района спасатели нашли двух пенсионерок

Возле деревни Задощенье Пуховичского района в воскресенье 11 октября, собирая грибы, заблудилась 61-летняя женщина. Спасатели нашли пенсионерку и через два с половиной часа выехали на поиски 63-летней женщины в лесной массив возле деревни Распутье.

Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о том, что в лесу возле деревни Задощенье заблудилась пенсионерка 1959 года рождения, поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 11 октября в 17:00. Выяснилось, что женщина около 12:00 пошла за грибами и теперь не может выйти из леса. В поисках участвовали только наши сотрудники. С пенсионеркой поддерживалась связь по мобильному телефону. В 18:59 женщину нашли. В медицинской помощи она не нуждалась.

По словам Дианы Железняк, в этот же вечер, в 21:30, пуховичские спасатели получили сообщение о пропавшей пенсионерке 1957 года рождения в лесном массиве возле деревни Распутье. За грибами она ушла в 14:00. Мобильного телефона с собой не было. В 22:00 пенсионерка вышла из леса на звук сигнального громкоговорящего устройства спасателей. Чувствовала себя хорошо.

Источник: Млын.бай