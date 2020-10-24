В режиме онлайн — на метеостанции продолжается  модернизация оборудования

Какой будет сегодня или завтра погода, наверное, интересует каждого человека. Солнце светит — и настроение светлее, дождь идет — хочется грустить… Одним словом, погода влияет на наше настроение, на возможность хорошо потрудиться или отдохнуть. А для отрасли сельского хозяйства информация об атмосферных явлениях и изменениях температуры имеет очень большое значение. И надо ли говорить, как важны здесь точные прогнозы синоптиков. Складываются они из данных, поступающих из метеостанций, где ведется круглосуточное наблюдение за более чем 40 метеорологическими параметрами. Наблюдают за погодой и на метеостанции “Марьина Горка”.

Для того, чтобы сделать прогнозы более точными, здесь проводится модернизация метеорологического оборудования. На прошлой неделе завершили установку новой автоматической метеорологической станции “Вайсала”, которая теперь позволяет автоматизировать метеорологические наблюдения.

— Раньше все показания мы снимали с приборов, обрабатывали информацию, кодировали и передавали в гидрометцентр, — рассказывает начальник метеостанции “Марьина Горка” Наталья Шнек. — Это такие данные, как характеристика погоды, облачность, видимость, увлажнение почвы и многие другие. Теперь датчиков стало больше, автоматизировались показания, и новая станция передает эту информацию каждые 10 минут. Пока еще ведутся сравнительные наблюдения, но в скором времени мы не будем выходить на метеорологическую площадку, чтобы снимать показания приборов. Вся информация из датчиков в онлайн-режиме поступает в рабочий кабинет метеоролога нашей станции, а затем и в Белгидромет. К тому же, метеорологи передают информацию о погоде в тринадцать районных служб и организаций и в Узденский район. Благодаря новому оборудованию все данные автоматически архивируются.

На метеостанции “Марьина Горка” трудится четыре метеоролога, инженер-агрометеоролог и начальник, которые теперь больше работают как операторы, ведь все показания снимает автоматика.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.