В результате ДТП погибла 64-летняя женщина

В результате ДТП в Червенском района погибла 64-летняя женщина. Прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд.

Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Червенского района уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Минска К., которой инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что К. 27 июня 2021 года в дневное время управляла автомобилем «TOYOTA RAV4», в котором находились её дочь и мать. При этом в автомобиле имелись неисправности ходовой части: шины задних колес автомобиля были непригодны к эксплуатации по высоте рисунка протектора.

В дождливую погоду обвиняемая двигалась со скоростью около 100 км/ч. На 34 километре автодороги М4 «Минск-Могилев» в направлении Минска, вблизи д. Снежки Червенского района, водитель, не снизив скорость, применила резкие приемы управления на мокром дорожном покрытии, в результате чего автомобиль потерял курсовую устойчивость. В состоянии заноса он выехал за пределы проезжей части в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия мать обвиняемой от полученных телесных повреждений погибла при доставлении в медицинское учреждение.

Справочно. В соответствии с пунктом 9.3 Правил дорожного движения (далее – Правила) водитель обязан содержать транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.

Согласно пункту 194 Правил запрещается участие в дорожном движении транспортного средства, имеющего шины со сверхнормативным износом протектора.

Указанные нарушения правил эксплуатации транспортного средства явились основной причиной происшедшего дорожно-транспортного происшествия.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемой по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Справочно. Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного

повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до пяти лет.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

При направлении уголовного дела в суд примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Старший прокурор отдела прокуратуры Минской области советник юстиции

Игорь Ролич