В результате пожара дом выгорел изнутри

В период с 22 по 28 февраля в Пуховичском районе произошло 2 пожара.

22 февраля произошел пожар в доме в деревне Узляны Пережирского сельсовета. В результате пожара частично уничтожена крыша, дом выгорел изнутри.

27 февраля поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в агрогородке Блужа. В результате пожара уничтожена крыша, повреждено имущество.

Предварительной причиной обоих пожаров стало нарушение правил устройства и монтажа отопительной печи.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания. Нарушение этих правил является основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Пуховичский РОЧС.