В результате пожара дом выгорел изнутри
В период с 22 по 28 февраля в Пуховичском районе произошло 2 пожара.
22 февраля произошел пожар в доме в деревне Узляны Пережирского сельсовета. В результате пожара частично уничтожена крыша, дом выгорел изнутри.
27 февраля поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в агрогородке Блужа. В результате пожара уничтожена крыша, повреждено имущество.
Предварительной причиной обоих пожаров стало нарушение правил устройства и монтажа отопительной печи.
МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания. Нарушение этих правил является основной причиной пожаров в отопительный сезон.
Пуховичский РОЧС.