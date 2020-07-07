В результате пожара сарай сгорел полностью

С 29 июня по 5 июля на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило 2 сообщения о пожаре, 2 сообщения о горении мусора.

29 июня поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в садовом товариществе Шарик близ д. Пески Пережирского сельсовета. Сарай уничтожен полностью. Предварительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора.

3 июля поступило сообщение о загорании бани в д. Остров Руденского сельсовета. В результате пожара баня выгорела изнутри, наполовину уничтожена кровля. Предварительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и монтаже отопительной печи.

Пуховичский РОЧС.