В результате рейда выявлено…

— Осенью из года в год с наступлением холодов резко возрастает количество пожаров в жилых и дачных домах граждан. В этот период работники МЧС активизируют профилактическую работу для предотвращения несчастных случаев, — рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Анна Кушнеревич.

В рамках акции «За безопасность — вместе» работники центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям, Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР», Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, спасатели Минского областного управления МЧС и Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям объединили усилия в проведении пожарно-профилактической работы на территории Пуховичского района.

Спасатели распределились на рейдовые группы. Недавно они посетили населенные пункты Пережирского сельсовета: побывали в деревнях Рыбцы, Седча, Узляны, Пережир, Заболотье, агрогородке Зазерка, а также в садовых товариществах «Шарик», «Метропроект», «Лесное», «Станкостроитель». Цель рейдов — зайти в каждый дом, проинструктировать о мерах пожарной безопасности и дать советы, которые помогут избежать пожара, сохранить кров над головой. Особое внимание специалистов направлено на одиноко проживающих пожилых граждан, а также на семьи, имеющие малолетних детей.

Двери одного из домов на улице Стационарная в деревне Рыбцы открыла пожилая женщина. На вопрос о том, чем обогревается жилье, она указала на печь, осмотр которой вызвал замечания у спасателей. На корпусе имеются трещины. Эксплуатировать в таком состоянии печь опасно. Необходимо устранить трещины и побелить.

Выяснилось, что у женщины есть взрослый сын. Работники МЧС взяли его адрес для того, чтобы напомнить ему об обязательствах перед мамой.

Хозяйка дома на улице Садовая в этой же деревне рассказала участникам рейда, что она проживает в доме одна, но о пожарной безопасности ей помогают заботиться дочери. Было видно, что за печью ухаживают: трещин нет, на месте находилось и негорючее основание. А вот автономного пожарного извещателя в доме не оказалось. Работник МЧС подробно рассказал, для чего нужно это устройство и где его необходимо установить. Женщина пообещала, что при следующей поездке в город обязательно приобретет полезный прибор.

Участники рейдов посетили более трехсот домовладений, напомнили правила эксплуатации печи и о том, что нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, допускать перекала. Хозяевам домовладений также были вручены листовки с полезными рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности.

При выявлении участниками рейдов нарушений требований пожарной безопасности хозяева домов убедительно рассказывают свои истории о том, почему недосмотрели, не успели, не отремонтировали… Однако спасатели точно знают, к чему могут привести такие нарушения, и потому для каждого находят убедительные доводы о том, что вопросы безопасности нельзя откладывать на завтра.

С начала года на территории района произошло 85 пожаров, от которых погибло 8 человек.

Так, 14 октября из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло возгорание в квартире одного из домов в поселке Дружный. К счастью, обошлось без большого ущерба для хозяина квартиры.

Осенью число пожаров в жилом секторе возрастает, так как сказывается повышение рабочей нагрузки на электрооборудование и печи, неисправное их состояние, допущенные нарушения при строительстве и монтаже, нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации. Однако по-прежнему основной причиной остается неосторожное обращение с огнем.

Андрей МАЗАНИК.