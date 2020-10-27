В результате смертельного ДТП в нашем районе погиб 32-летний водитель

Утром 26 октября в нашем районе столкнулись автомобили «Ситроен С8» и «Хонда Цивик». В аварии смертельные травмы получил 32-летний водитель «Хонды».

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось около 07:30 на 32 километре автодороги М5 «Минск – Гомель», на территории Пуховичского района. Автомобилем «Ситроен С8» управлял 76-летний водитель. По предварительной версии, он, выезжая, со второстепенной дороги на автотрассу «Минск – Гомель», не уступил право первоочередного проезда 32-летнему минчанину, который по этой трассе на «Хонде» ехал в направлении Бобруйска. Машины столкнулись.

По словам Ирины Сапуновой, в результате столкновения водитель японской иномарки от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель «Ситроена» с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай