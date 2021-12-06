В Руденске ищут 77-летнего Николая Ломако

Почти неделю нет сведений о 77-летнем жителе городского поселка Руденск Пуховичского района Николае Ломако, который пропал в последний день ноября. Розыском пожилого мужчины занялся поисково-спасательный отряд «Ангел».

Координатор ПСО «Ангел» Александр Богуш рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сын Николая Ломако в пятницу, 3 декабря, оставил нам заявку на розыск своего отца. Известно очень мало обстоятельств его пропажи. Пенсионер в Руденске живет на улице Энгельса, 25. Со слов сына, 30 ноября около 12:00 его отец вышел из дома и направился, предположительно, в магазин. С того момента сведений о нем нет. Ранее Николай Ломако не пропадал. Хроническими заболеваниями он не страдает. Мы пока занимаемся информированием о пропавшем в надежде найти возможных очевидцев.

Николай Петрович Ломако родился 10 июля 1944 года.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы.

Был одет: серая куртка, голубые джинсы, черные ботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Николая Ломако, или его видели, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.