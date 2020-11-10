В Руденске огонь повредил жилой дом

8 ноября спасателям поступило сообщение, что в г. п. Руденск горит дом. В результате выгорела веранда и повреждена кровля. Предварительной причиной возникновения пожара послужило нарушение правил устройства и монтажа печи.

МЧС напоминает правила пожарной безопасности, строительные нормы и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.

2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.

3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких

Пуховичский РОЧС.