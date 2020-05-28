В Руденске второклассник попал под автобус

В городском поселке Руденск Пуховичского района днем 27 мая ученик второго класса попал под рейсовый автобус МАЗ. После медицинского осмотра мальчика отпустили домой.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его точное время устанавливаются. Проводится проверка. Известно, что ребенок сильно не пострадал. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. В школу, где мальчик учится, сегодня, 28 мая, выехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы рассказать детям о Правилах дорожного движения. Тем более, что сейчас проходит республиканская акция «Внимание – дети!».

Позже стали известны обстоятельства ДТП.

Оно случилось около 14:40 на Руденской улице. За рулем автобуса находился 45-летний водитель. Пострадавший мальчик 2012 года рождения.

Выяснилось, что родители школьника были на работе, а сам он с другом шел по обочине вдоль проезжей части. В тот момент, когда проезжал автобус, дети начали баловаться. В результате второклассник оказался на проезжей части дороги, где на него наехал автобус.

Ребенок получил несколько ушибов и царапин, после осмотра врачей был отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай