В садовом товариществе «Колос-5» на пожаре погиб мужчина

В садоводческом товариществе «Колос-5», недалеко от деревни Колеюги Пуховичского района, утром 5 марта горел деревянный дачный дом. Спасатели обнаружили погибшим 60-летнего мужчину, отца хозяйки дачи.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 07:35. Причины происшествия и гибели мужчины 1961 года рождения устанавливаются.

В Колеюгах, в полукилометре от места пожара, живет Раиса Михайловна. Она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Слышно было, как стрелял шифер. Спасателей вызвал сосед, который живет рядом с той дачей. Приезжали три пожарные машины и скорая помощь. Раньше этот дом принадлежал пожилой женщине, бывшей учительнице, но уже года два ее здесь не видно. После пожара остались стены дома и крыша, в которой огонь прожег дыру.

Председателя садоводческого товарищества «Колос-5» зовут Сергей. Он рассказал, что пожилую женщину, которая владела домом, к себе в Минск забрала внучка. На эту внучку теперь и оформлен дом.

— Погиб действительно отец хозяйки, рассказывает Сергей. — Спасатели приехали очень быстро, поэтому, дом остался почти целым, только выгорел изнутри. Очаг возгорания находился возле кровати. Пожарные утверждают, что печное отопление было в порядке. Электрики говорят, что проводка тоже исправна. Можно предположить, что пожар начался из-за неосторожного курения мужчины в постели.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Пожарно-техническая определит причину возгорания.