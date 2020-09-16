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В саду СУП «Дукора-Агро» получают хороший урожай яблок

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Алина Погребенко.

Осенью, как правило, прибавляется забот у тех, кто трудится на земле. И  заботы  эти  приятные, потому что осень — время сбора урожая.

— Урожай в этом году в саду вырос хороший, — рассказывает ведущий агроном плодово-ягодного сада  СУП “Дукора-Агро”  Алина  Погребенко.  — Мы планируем собрать около 300 тонн  яблок.

— Собирать яблоки начали еще в августе, когда созрели первые ранние сорта, — рассказывает ведущий агроном сада Алина Погребенко. — Уже успели  реализовать на перерабатывающее предприятие в город  Старые   Дороги   9  тонн  дукорских  яблок,  12 тонн  закупили  индивидуальные предприниматели.

Первыми созрели    ранние  сорта  “ауксис”  и  “заславское”. Сорт “мечта” тоже обещает порадовать урожаем. На собственные нужды планируем заложить около 3 тонн яблок таких сортов, как “имант”, “дарунак”, “заславское” и “белорусское сладкое”.

— Я очень люблю снимать  спелые  яблоки, — говорит Алина Юрьевна. — Теперь пришло время убирать сорта  “память  коваленко”,  “веселина”, “алеся”, “лека”. Так сад благодарит нас за работу,  которую мы проводили целый год. А это неоднократная обработка  от болезней и вредителей, обкоска…

Чтобы спелое сочное яблоко долго хранилось, нужно знать несколько хитростей. Снимать плоды с дерева надо выкручивая по часовой стрелке, стараться не оставлять на них следов от пальцев, а хранить в деревянной таре.

В дукорском саду яблоки собирают в деревянные ящики вместимостью 300 килограммов. Убирают урожай привлеченные работники. За  сбором  тщательно  следит  агроном-садовод  Светлана Славиковская.

Дукорские яблоки смогут попробовать и пуховчане. Их будут продавать на осенних ярмарках, которые совсем скоро начнутся в районе. В продаже будут   такие сорта, как “имант”  и  “дарунак”: они  не только сочные и  сладкие, но и  могут  долго храниться.

Чтобы сад  порадовал урожаем и  в следующем году, под зиму тоже проведут работы. Как только опадут листья, скосят траву, ведь в ней могут зимовать переносчики болезней, и покрасят штамбы деревьев. Старый сад, который  не дает урожай, планируют выкорчевать, а на его месте  посадить молодые саженцы.

Анастасия  ГЛЕБОВА.

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