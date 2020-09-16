В саду СУП «Дукора-Агро» получают хороший урожай яблок

Осенью, как правило, прибавляется забот у тех, кто трудится на земле. И заботы эти приятные, потому что осень — время сбора урожая.

— Урожай в этом году в саду вырос хороший, — рассказывает ведущий агроном плодово-ягодного сада СУП “Дукора-Агро” Алина Погребенко. — Мы планируем собрать около 300 тонн яблок.

— Собирать яблоки начали еще в августе, когда созрели первые ранние сорта, — рассказывает ведущий агроном сада Алина Погребенко. — Уже успели реализовать на перерабатывающее предприятие в город Старые Дороги 9 тонн дукорских яблок, 12 тонн закупили индивидуальные предприниматели.

Первыми созрели ранние сорта “ауксис” и “заславское”. Сорт “мечта” тоже обещает порадовать урожаем. На собственные нужды планируем заложить около 3 тонн яблок таких сортов, как “имант”, “дарунак”, “заславское” и “белорусское сладкое”.

— Я очень люблю снимать спелые яблоки, — говорит Алина Юрьевна. — Теперь пришло время убирать сорта “память коваленко”, “веселина”, “алеся”, “лека”. Так сад благодарит нас за работу, которую мы проводили целый год. А это неоднократная обработка от болезней и вредителей, обкоска…

Чтобы спелое сочное яблоко долго хранилось, нужно знать несколько хитростей. Снимать плоды с дерева надо выкручивая по часовой стрелке, стараться не оставлять на них следов от пальцев, а хранить в деревянной таре.

В дукорском саду яблоки собирают в деревянные ящики вместимостью 300 килограммов. Убирают урожай привлеченные работники. За сбором тщательно следит агроном-садовод Светлана Славиковская.

Дукорские яблоки смогут попробовать и пуховчане. Их будут продавать на осенних ярмарках, которые совсем скоро начнутся в районе. В продаже будут такие сорта, как “имант” и “дарунак”: они не только сочные и сладкие, но и могут долго храниться.

Чтобы сад порадовал урожаем и в следующем году, под зиму тоже проведут работы. Как только опадут листья, скосят траву, ведь в ней могут зимовать переносчики болезней, и покрасят штамбы деревьев. Старый сад, который не дает урожай, планируют выкорчевать, а на его месте посадить молодые саженцы.

Анастасия ГЛЕБОВА.