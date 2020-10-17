В сельских домах культуры оригинально поздравили мам

В Дубровском сельском доме культуры накануне празднования Дня матери прошёл юмористический концерт «Мамы-зажигалочки», где присутствовали практически все жители деревни. Звучали весёлые песни, поговорки и частушки, а также зриВели увидели парочку зажигательных танцев в исполнении импровизированного коллектива Дубровского СДК. Участники концерта: народный ансамбль «Мілавіца», юмористический коллектив «Зажигалочки», солисты СДК.

В Дукорском СДК прошёл праздничный концерт «Милая мама». Поздравить всех мам агрогородка приехал народный коллектив из города Березино «Лявоніха». В репертуар этого коллектива входят различные народные песни, также есть песни о маме. Их с удовольствием, не скрывая слез, слушали все присутствующие

Здесь же прошла праздничная программа ко Дню матери «Свет твоей любви». Встреча прошла в тёплой непринуждённой обстановке за чаем и сладостями. Всех приглашённых (многодетные мамы и не только) поздравила председатель сельского совета Светлана Лешкович. Свое творчество всем присутствующим подарили дети, которые посещают кружки эстрадного и сольного пения, а также учащиеся музыкальной школы. Красивые песни о маме и любви исполнил ВИА «Судьба».

На базе Зазерского СДК прошёл праздничный концерт «Всем мамам посвящается». Всех присутствующих в зале радовал своим творчеством народный хор «Жытніца» под руководством Беляевой Марины Викторовны. Прозвучали любимые песни из репертуара коллектива “Маміна каса”,»Вачэй прыгожых шмат”, “Мы вам жадаем”. Мероприятие прошло в уютной камерной обстановке.

Шацкий СДК совместно с коллективом Шацкой школы организовали праздничный концерт ко Дню матери. До концерта была организована фотозона, выставка «Мамины золотые руки», а также выставка плакатов. На концерте всем мамочкам вручили цветы, тем самым организаторы мероприятия присоединились к акции «Подари букет маме».