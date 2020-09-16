Сельское хозяйство 

В сельхозфилиале «Красный май» отметили «Дажынкі»

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Хозяйка агроусадьбы «Дары Велеса» Анжелика Шлык и исполняющий обязанности директора СХФ “Красный май” Александр Пальчик.

В этом году труженики сельхозфилиала “Красный май” получили хороший урожай зерновых культур. Жатва прошла организованно, люди трудились добросовестно, не жалея сил. Поэтому  праздник “Дажынкі”, который на днях прошел в хозяйстве, стал отличной возможностью поблагодарить  за  самоотверженный  труд на уборке урожая.

Участники  уборочной  страды     собрались   в  агроусадьбе  “Дары  Велеса”.  С  трудовой  победой  их  поздравил  исполняющий обязанности  директора СХФ “Красный май” Александр Пальчик. Валовый сбор зерна  в  хозяйстве  в  этом  году    составил  более 5 тысяч тонн, что на 55 процентов больше, чем в прошлом году. Урожайность некоторых  культур достигла 34 центнеров с гектара. Порадовала  озимая  пшеница: ее  собрали 33,6 центнера с гектара, а в прошлом  году  лишь  17,7  центнера.   Неплохо  уродило  озимое  тритикале   —  31,1  центнера.

В этом году погода способствовала уборке урожая, механизаторы хорошо подготовили технику, и три   комбайнера сельхозфилиала  намолотили   больше  тысячи  тонн  зерна. Молодой комбайнер Евгений Шеремет  намолотил 1614 тонн зерна. Ежегодно в лидерах на жатве Дмитрий Мартинчик. На его счету в  этом сезоне  1100 тонн зерна. А Виталий Паскробко намолотил 1097 тонн зерна. Дмитрий Пранович во время жатвы был занят заготовкой кормов, поэтому   присоединился  к  остальным   комбайнерам чуть позже. Но,  тем не менее,  и он смог добиться неплохих результатов.

Комбайнеры Дмитрий Мартинчик и Евгений Шеремет.

Наградили на “Дажынках” в хозяйстве  и  оператора  зерносушильной  установки Владимира Мишакова. Он без  помощника  просушил  более 3 тысяч тонн  зерна.

Руководитель СХФ “Красный май” Александр Пальчик поблагодарил всех тружеников за плодотворную работу,  вручил почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма и денежные премии. Всех гостей праздника угостили  караваем из муки нового урожая.

Не остались  в  стороне   Минская   городская организация Белорусского профсоюза работников АПК  и  первичная  профсоюзная  организация, от которых  передовики также получили подарки.

Анастасия   ИЮЛЬСКАЯ.

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