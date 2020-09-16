В сельхозфилиале «Красный май» отметили «Дажынкі»

В этом году труженики сельхозфилиала “Красный май” получили хороший урожай зерновых культур. Жатва прошла организованно, люди трудились добросовестно, не жалея сил. Поэтому праздник “Дажынкі”, который на днях прошел в хозяйстве, стал отличной возможностью поблагодарить за самоотверженный труд на уборке урожая.

Участники уборочной страды собрались в агроусадьбе “Дары Велеса”. С трудовой победой их поздравил исполняющий обязанности директора СХФ “Красный май” Александр Пальчик. Валовый сбор зерна в хозяйстве в этом году составил более 5 тысяч тонн, что на 55 процентов больше, чем в прошлом году. Урожайность некоторых культур достигла 34 центнеров с гектара. Порадовала озимая пшеница: ее собрали 33,6 центнера с гектара, а в прошлом году лишь 17,7 центнера. Неплохо уродило озимое тритикале — 31,1 центнера.

В этом году погода способствовала уборке урожая, механизаторы хорошо подготовили технику, и три комбайнера сельхозфилиала намолотили больше тысячи тонн зерна. Молодой комбайнер Евгений Шеремет намолотил 1614 тонн зерна. Ежегодно в лидерах на жатве Дмитрий Мартинчик. На его счету в этом сезоне 1100 тонн зерна. А Виталий Паскробко намолотил 1097 тонн зерна. Дмитрий Пранович во время жатвы был занят заготовкой кормов, поэтому присоединился к остальным комбайнерам чуть позже. Но, тем не менее, и он смог добиться неплохих результатов.

Наградили на “Дажынках” в хозяйстве и оператора зерносушильной установки Владимира Мишакова. Он без помощника просушил более 3 тысяч тонн зерна.

Руководитель СХФ “Красный май” Александр Пальчик поблагодарил всех тружеников за плодотворную работу, вручил почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма и денежные премии. Всех гостей праздника угостили караваем из муки нового урожая.

Не остались в стороне Минская городская организация Белорусского профсоюза работников АПК и первичная профсоюзная организация, от которых передовики также получили подарки.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.