В сельхозфилиале «Светлая нива» успешно перешли к зимне-стойловому содержанию животных

В сельхозфилиале “Светлая нива” переводили дойное стадо с пастбищного на зимне-стойловое содержание так, чтобы не потерять удои. Сначала сокращали пребывание крупного рогатого скота на пастбище на один час, затем на два. Благодаря этому переход прошел плавно, без стресса для животных, и сегодня хозяйство плюсует по надоям и привесам. К тому же, теплая осенняя погода позволяет животным много времени проводить на свежем воздухе на выгульном дворе.

К зимне-стойловому содержанию в сельхозфилиале готовились заранее. Все молочно-товарные фермы были побелены. На МТФ “Станки” проводились сварочные и ремонтные работы. Здесь заменили кормовые столы, установили два новых транспортера. В двух помещениях, где содержится дойное стадо, заменили двери. По периметру огородили ферму новым забором из металлопрофиля. Ведутся работы по асфальтированию территории.

Благоустраивается двор и на МТФ “Веселое”. Этим летом здесь построили новое помещение для содержания телят от рождения до двух месяцев.

Всего в сельхозфилиале “Светлая нива” содержится 1560 голов крупного рогатого скота. Из них 656 — дойное стадо. Валовый удой на корову с начала года составляет 4091 килограмм молока, что на 293 килограмма молока на корову больше к уровню прошлого года.

Хорошие результаты в работе есть и у техников-осеменаторов Марины Каратаевой и Любови Ситник. В хозяйстве за 9 месяцев получено 568 голов приплода (это плюс 194 головы к прошлому году). Очень многое в животноводческой отрасли зависит от работы ветврача Виктории Селюк, которая проводит своевременную вакцинацию животных и необходимое лечение.

— Благодаря вводу нетелей нам удалось достичь неплохих показателей, — рассказывает главный зоотехник СХФ “Светлая нива” Владимир Арловский. — Растелилось на 152 коровы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также мы производим замену низкопродуктивных стародойных коров.

Показатели в животноводстве во многом зависят от рациона кормления. На кормовом столе КРС постоянно жом, патока, кормовые добавки. На Слуцком комбинате хлебопродуктов для дойного стада закупают комбикорм. Чтобы сэкономить денежные средства, производят свой размол с добавлением шротов. В рационе также рапсовый жмых, который известен своей питательностью и способствует повышению надоев. Сельхозфилиал заключил договор с Минским маргариновым заводом, куда сдают рапс, а после переработки забирают рапсовый жмых.

— Все наши корма проверяет лаборатория, — говорит Владимир Эдуардович. — На анализ они берутся из каждой сенажной и силосной траншеи. Благодаря своевременной заготовке вопросов по качеству сейчас не возникает.

Если говорить о зимовке, то в сельхозфилиале к ней все подготовлено. Осталось только утеплить окна в животноводческих помещениях.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.