В Шацке возмущены отменой маршрутки до Марьиной Горки

Жительница агрогородка Шацк Алена Новик восемь лет ездила в Марьину Горку на работу на маршрутном такси. Дорога занимала 20 минут. Проезд стоил 4 рубля. С 1 января маршрутку отменили. Теперь женщине предлагают добираться до Марьиной Горки через поселки Правдинский и Руденск в течение двух часов и платить за это около 10 рублей.

Алена в Марьиной Горке работает продавцом на Советской улице. Растит 10-летнюю дочь Владиславу. На работу в город и обратно утром и вечером ездила на маршрутном такси сообщением «Габриелевка — Марьина Горка».

— Маршрутка ехала из Габриелевки через Шацк. Из нашего агрогородка она отправлялась в 07:50. В 08:20 я уже была на работе, — рассказывает Алена. — От Шацка до города 35 километров. Обратно маршрутка шла из Марьиной Горки в 17:30. На каждом из этих рейсов стабильно было не менее шести пассажиров. Теперь нам говорят, что рейсы нерентабельные, поэтому маршрутку отменили. Моя мама на Новый год сломала руку. Ей каждые две недели нужно ездить в город к врачу. Приходится брать такси, а это 30 рублей в одну сторону. Дочку мне тоже надо возить к хирургу. У нас в Шацке участковый врач принимает только по вторникам и четвергам. Чтобы отвезти утром ребенка в поликлинику к доктору узкого профиля, мне опять же нужно вызывать такси.

Со своей проблемой Алена обращалась в Администрацию Президента. Писала электронное письмо. 31 января на это обращение ей ответил Миноблисполком. Женщине предлагают добираться до Марьиной Горки, выезжая автобусом из Шацка до городского поселка Правдинского, там пересаживаться на автобус до Руденска, после чего — на электричку «Минск — Осиповичи», и на ней доехать до Марьиной Горки.

— Теперь я должна с утра как бешеная собака пройти весь этот маршрут и потратить кучу времени, вместо того, чтобы сесть на маршрутку и через 20 минут быть на работе, — возмущается Алена.

«Как бешеная собака» Алена не ездит. С утра она идет из дома на попутку. Смена в магазине — два дня через два. Отработав первый день, женщина остается в Марьиной Горке ночевать у друзей. После второго дня работы таким же способом, на попутке, добирается до Шацка. Вечером можно еще автобусом доехать от Марьиной Горки до деревни Старинки, а оттуда пешком идти восемь километров до своего дома в Шацке.

«Невыгодно возить людей? Почту содержать тоже невыгодно, но ее же никто не закрывает»

Жительница Шацка Галина Ивановна Пронько — пенсионерка. Она рассказала журналисту нашего портала:

— Я — ветеран труда. Уже два года на пенсии. Пока ездила маршрутка, все было хорошо. А сейчас в нужное время даже до поликлиники не добраться, чтобы с утра сдать анализы. Самый ранний автобус из Шацка в Марьину Горку — в 11:00. Но кому он нужен в это время? В райисполкоме нам говорят, что слишком мало пассажиров, и маршрутку пускать невыгодно. Я 38 лет отработала на почте. Почту содержать всегда была невыгодно, но ее же никто не закрывал. Неужели нельзя для нас найти какой-нибудь удобный утренний маршрут в Марьину Горку и вечерний — из города?

По словам обеих женщин, чиновники райисполкома и облисполкома говорили о возможности возобновления прежних рейсов маршрутки «Габриелевка – Марьина Горка» со второго квартала, то есть с апреля.

Алена и Галина Ивановна предполагают, что это может быть связано с началом дачного сезона. Начнут ездить дачники – рейс снова станет прибыльным. Но дачный сезон не длится круглый год, и даже если маршрутка с апреля снова начнет ездить по прежнему графику, нет никакой гарантии, что поздней осенью ее снова не отменят по причине нерентабельности.

Отменой маршрутки «Габриелевка – Марьина Горка» обеспокоены не только жители Шацка. По этой же проблеме на прямую линию управляющему делами Миноблисполкома Владимиру Гуриновичу звонил житель Габриелевки Петр Иосифович.

Владимир Гуринович обещал переадресовать обращение предприятию «Миноблпассажиртранс» и в Пуховичский райисполком.

Перевозчик «Новотрансальянс»: «Денег не хватает даже на солярку»

Перевозками по маршруту «Габриелевка — Марьина Горка» занималось частное торговое унитарное предприятие «Новотрансальянс». Заместитель директора предприятия Сергей Гапоненко рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Мы занимаемся пассажирскими перевозками более 15 лет. В последние пять лет стало тяжелее, поскольку на наши маршруты пустил свои автобусы марьиногорский автопарк, да и минские тоже ездят. Мы как-то держались. Зимой было тяжелее, летом — полегче. Но в последнее время на маршруте от Габриелевки до Марьиной Горки ехало два-три пассажира. У нас денег не то что на заплаты водителям или на ремонты машин, а даже на солярку перестало хватать. Потому, мы и сняли эти рейсы.

Вместе с тем, Сергей Гапоненко отметил, что если районная или областная власть обратится с просьбой о возобновлении рейсов, то его предприятие готово обсуждать такую возможность.