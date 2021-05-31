Делились полезным опытом: В Шацком СДК прошла встреча работников клубных учреждений культуры района

В Шацком сельском доме культуры прошла встреча председателя Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Сергея Крысенко

с работниками клубных учреждений культуры района.

В рамках единого дня информирования были рассмотрены основные аспекты профилактики киберпреступности в Республике Беларусь и организация и проведение летней оздоровительной кампании.

Также в этот день здесь прошел семинар-практикум «Возможности декоративно-прикладного творчества в оформлении мероприятий».

— В рамках творческого мероприятия клубные работники учреждений культуры обменивались своими знаниями, умением и практическим опытом организации мероприятий, — рассказала заместитель директора ГУК «Пуховичский РЦК» Анастасия Шнек.

Опытом работы поделилась художественный руководитель Шацкого СДК Елена Присич, которая познакомила присутствующих с современными тенденциями декоративно-прикладного искусства, инновационными способами работы с использованием нетрадиционных материалов, а также формами и приемами организации предметного пространства.

В фойе дома культуры была организована выставка фотозон, готовых материалов для оформления мероприятий. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.