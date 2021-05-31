Культура 

Делились полезным опытом: В Шацком СДК прошла встреча работников клубных учреждений культуры района

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В Шацком сельском  доме культуры прошла встреча председателя Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Сергея Крысенко

с работниками клубных учреждений культуры района.

В рамках единого дня информирования были рассмотрены основные аспекты профилактики киберпреступности в Республике Беларусь и организация и проведение летней оздоровительной кампании.

Также в этот день здесь прошел семинар-практикум «Возможности декоративно-прикладного творчества в оформлении мероприятий».

— В рамках творческого мероприятия клубные работники учреждений культуры  обменивались своими знаниями,   умением и  практическим опытом организации  мероприятий, — рассказала заместитель директора ГУК «Пуховичский  РЦК»  Анастасия Шнек.

Опытом работы поделилась художественный руководитель Шацкого СДК  Елена  Присич,     которая познакомила присутствующих с  современными тенденциями декоративно-прикладного искусства, инновационными способами  работы с использованием нетрадиционных   материалов, а  также  формами   и  приемами  организации предметного пространства.

В фойе дома культуры была организована выставка фотозон, готовых материалов  для  оформления   мероприятий.  Все желающие смогли принять   участие в  мастер-классе.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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