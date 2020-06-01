В школах Беларуси начались выпускные экзамены

С 1 по 9 июня пройдут выпускные экзамены в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает Минобразования.

Выпускные экзамены на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня. В 2020-м, как и в предыдущие годы, тексты и задания для выпускных экзаменов будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования.

Как сообщила БЕЛТА начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко, для учащихся 9-х классов определены три даты для сдачи выпускных экзаменов — 2, 4, 9 июня. В эти дни выпускники базовой школы напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме выпускные экзамены по истории Беларуси и иностранному языку. Для учащихся 11-х классов также установлены три даты проведения письменных выпускных экзаменов — 1, 3, 5 июня.

Фото: Светлана Курейчик

Источник: Млын.бай