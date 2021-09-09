В преддверии начала нового учебного года в Антикафе районного центра культуры прошло благотворительное мероприятие для детей, которые совсем скоро сядут за школьные парты.

Проводилось мероприятие в рамках акции “В школу – с добрым сердцем” ОО БРСМ. В нем приняли участие дети из Руденской вспомогательной школы-интерната, из приемных семей и домов семейного типа. Волонтеры студенческого отряда “100личный СЛОН”, который создан при Белорусском государственном университете культуры под руководством Анжелики Байко, подготовили для ребят увлекательную театрализованную квест-программу.

Районный комитет БРСМ собрал для ребят подарки, которые пригодятся каждому школьнику. Присоединились к благотворительной акции районный отдел по чрезвычайным ситуациям и отдел госавтоинспекции.

— Мы ежегодно проводим подобные мероприятия, помогая ребятам собраться в школу, — отметила первый секретарь районного комитета БРСМ Елена Мазаник. — В этом году мы постарались сделать для ребят настоящий праздник. Приятно отметить, что в этот раз к нам присоединились сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь и ОСВОД, МЧС с интерактивными профилактическими площадками.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.