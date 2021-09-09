Адреса заботы 

В школу с «Добрым сердцем»

78 Redactor Комментариев нет

В преддверии начала нового учебного года  в Антикафе районного центра культуры прошло благотворительное мероприятие для детей, которые совсем скоро сядут за школьные парты.

Проводилось мероприятие в рамках акции “В школу – с добрым сердцем” ОО БРСМ. В нем приняли участие дети из Руденской вспомогательной школы-интерната, из приемных семей и домов семейного типа. Волонтеры студенческого отряда “100личный СЛОН”, который создан  при Белорусском государственном университете культуры под руководством Анжелики Байко,   подготовили для ребят увлекательную театрализованную  квест-программу.

Районный комитет БРСМ собрал для ребят подарки, которые пригодятся каждому школьнику.   Присоединились к благотворительной акции районный отдел по чрезвычайным ситуациям и отдел госавтоинспекции.

— Мы  ежегодно проводим подобные мероприятия,  помогая ребятам собраться в школу, — отметила первый секретарь районного комитета БРСМ Елена Мазаник. — В этом году мы постарались сделать для ребят настоящий праздник.  Приятно отметить, что в этот раз к нам присоединились сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь и  ОСВОД, МЧС с интерактивными профилактическими площадками.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

Вам также может понравиться

Молодежь помогает пожилым людям

Redactor 0

Станьте волшебником — примите участие в акции «Чудеса на Рождество»

Redactor 0

Дети вернулись! Что удалось сделать в развитии инклюзивного детского центра?

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿