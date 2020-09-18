В систему персонифицированного учета внесены изменения

Закон Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования» действует с 1 января 2003 года, и с этой даты данные, необходимые для назначения пенсии, подтверждаются сведениями персонифицированного учета.

На сегодняшний день в системе персонифицированного учета в Минской области открыто около 2 млн. индивидуальных лицевых счетов.

В последние годы существенно возросли потребности в использовании данных персонифицированного учета, которые связаны с защитой прав и исполнения государственных гарантий по оплате труда работников в части обеспечения ее уровня не ниже минимальной заработной платы и осуществления контроля за расходованием средств государственного социального страхования.

Сведения, которые предоставляются посредством подачи документов персонифицированного учета плательщиками, постоянно расширяются.

С 1 июля 2019 года внесены изменения в законодательство, с учетом которых за 3 квартал 2019 года, наниматели подали сведения в Фонд социальной защиты населения в расширенном формате с указанием базового наименования профессии, должности служащего, присвоения разряда, класса, квалификационной категории, вида заключенного с работником трудового договора, сведений о переводе на другую постоянную работу, основания увольнения, а также о работе на условиях совместительства.

4 июня 2020 года на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь рассмотрен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования».

Каковы же основные изменения, вносимые в представленный проект Закона?

Эти изменения касаются содержательной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица дополняется:

сведениями о:

периодах трудовой деятельности:

место работы с указанием структурного подразделения, в котором работает застрахованное лицо,

наименование должности служащего, профессии рабочего в соответствии с квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь,

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность работников по отдельным должностям служащих, и трудовым договором,

сведения о присвоении квалификационной категории, разряда, класса, класса государственного служащего (квалификационного класса, классного чина, персонального звания, дипломатического ранга),

сведения о переводе на другую постоянную работу,

сведения об основании увольнения;

работе по гражданско-правовому договору: номер и дата, период выполнения работ, оказания услуг и создания интеллектуальной собственности;

предпринимательской, творческой и иной деятельности: периоды осуществления и неосуществления деятельности;

причиной начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже месячной минимальной заработной платы, установленной в соответствии с законодательством ;

периодами получения ежемесячной доплаты к заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования и другими сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсии и (или) пособия, контроля за правильностью использования средств государственного социального страхования в установленных законодательством случаях.

Накопление на индивидуальном лицевом счете подробной информации о трудовой деятельности работника будет способствовать переходу на электронный учет трудовой деятельности граждан и отмене в перспективе бумажных трудовых книжек.

Само введение электронного учета трудовой деятельности внесет положительные моменты, как для граждан: электронный учет в отличие от бумажного позволит сохранить всю информацию о трудовой деятельности человека (электронную трудовую книжку в отличие от бумажной нельзя потерять, а также избавит гражданина от необходимости представления трудовой книжки в государственные органы и учреждения при его обращении за назначением пенсии, пособий, другими услугами), так и для нанимателей — исключит затраты, связанные с ведением и хранением трудовых книжек.

Дополнительную информацию можно получить в Пуховичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 35787, 35882, 35559, 35060,60809,60810.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.