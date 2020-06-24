В службе занятости гражданам оказывают содействие в трудоустройстве

При Пуховичском районном исполнительном комитете постоянно действует наблюдательная комиссия. Одной из основных задач комиссии является оказание помощи в ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, или граждан, прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, в том числе и граждан обязанных возмещать расходы, затраченные на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Лицам, освободившимся из мест лишения свободы и возвратившимся из лечебно-трудовых профилакториев порой сложно адаптироваться к жизни в обществе.

За помощью они могут обратиться в государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района», где им окажут иностранную безвозмездную помощь в виде одежды, обуви, государственной адресной социальной помощи. При наличии у данных лиц инвалидности, а также статуса неработающего пенсионера, может быть оказана материальная помощь из средств Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Психологи центра оказывают психологическую помощь и поддержку, в информационно-справочной службе специалисты центра предоставят информацию о службах района, в компетенции которых находится решение проблем лиц, прибывших из мест лишения свободы или возвратившихся из лечебно-трудовых профилакториев, предоставят необходимые буклеты и информационные листы.

Гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в отделе пенсионного обеспечения окажут помощь в назначении пенсии.

В службе занятости таким гражданам окажут содействие в трудоустройстве, а тем безработным, которые не могут трудоустроиться по профессии или не имеют ее, будет предложено обучение в учебных заведениях г. Минска и Минской области.

Для трудоустройства обязанных лиц подбор рабочих мест так же осуществляется отделом занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома.При этом учитываются размер ежемесячных расходов на содержание детей и имеющаяся задолженность, место постоянного проживания, личностные особенности и профессиональные навыки обязанного лица. За январь – май 2020 года отделом занятости трудоустроено 12 обязанных лиц (из них 11 на забронированные места в СПФ «Дричин», ОАО «Руденск», УП «Жилтеплосервис», УЗ «ОДЦМР Пуховичи», УЗ «Марьиногорская ЦРБ», СХФ «Красный май», ОАО «Агросимвол», УО «Пуховичская средняя школа»).

Из 68 обязанных лиц, находящихся на контроле в отделе занятости, работают в сельском хозяйстве – 29, на промышленных предприятиях – 22, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 5, в организациях здравоохранения, образования и сферы услуг – 12.

Нанимателями нашего района принимаются исчерпывающие меры по предоставлению обязанным лицам возможности повысить свою заработную плату за счет увеличения объема работ и трудоустройства по совместительству, однако обязанные лица не всегда желают воспользоваться такой возможностью.

В результате проведенной работы с начала текущего года на сверхурочные работы было привлечено 3 обязанных лица (в СПФ «Дричин», УП «Жилтеплосервис»), работали в выходные дни – 18 (в ОАО «Зазерка», ПСУ «Руденское», ОАО «Пуховичский райагросервис», ОАО «Агро-Оберег», ОАО «ПЗ «Индустрия», СУП «Дукора-Агро»), перетрудоустроена на рабочее место с большей заработной платой Шаройко Т.В. из ОАО «Рождественское-агро» в ООО «БелТараСервис», переведена на рабочее место с более высокой заработной платой Злобич Е.П. в СХФ «Красный май».

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ «Хельсинки», 2-й этаж.

Отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.

Отдел пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома расположен по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 25.

Наталья ЛИСОВСКАЯ,

заместитель начальника управления –

начальник отдела занятости.