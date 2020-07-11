В составе Молодежного парламента — наш земляк

В Минске 2 июля состоялось первое заседание Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. В него вошли по 10 представителей от всех областей страны и города Минска — всего 70 человек в возрасте от 18 до 31 года. В их числе Юрий Кривошей — художественный руководитель народного любительского коллектива — семейного ансамбля «Жывіца» Борского сельского Дома культуры.

То, что Юрий Кривошей был назван в числе кандидатов в состав Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь, не удивило. У молодого человека насыщенная творческая жизнь: он является членом Белорусского союза музыкальных деятелей, лауреатом и победителем областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, пишет музыку, учится в магистратуре. Юрий занимает активную гражданскую позицию. И работа в Молодежном парламенте — это для него хорошая возможность попробовать себя в политической сфере, приобрести иной опыт общения с людьми. Хотя, признаюсь, беседовать с ним не о музыке, а о политике немного непривычно.

— Перед началом заседания мы встретились с Председателем Совета Республики Натальей Кочановой, — рассказал о первом дне работы Молодежного парламента Юрий. — Она пожелала успехов и пообещала всяче-скую поддержку со стороны парламентариев, ответила на вопросы.

В ходе первого заседания решались организационные вопросы: были избраны председатель и заместитель председателя Молодежного парламента, сформированы постоянные комиссии. Я вошел в состав постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. Ее работа началась сразу после завершения первого заседания. Члены комиссии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в сфере культуры, образования и науки, и возможные пути их решения.

В период между заседаниями Молодежного парламента решили проводить видеоконференции, чтобы оперативно обсуждать возникающие вопросы, находящиеся в компетенции нашей комиссии. Первый рабочий день Молодежного парламента завершился очень торжественно: мы принимали участие в собрании и праздничном концерте, посвященным Дню Независимости нашей страны, проходившем во Дворце Республики.

Вопрос о создании республиканского Молодежного парламента был поднят во время встречи Президента Беларуси в мае 2017 года с представителями учащейся молодежи на форуме «Молодежь. Взгляд в будущее». Эта инициатива получила поддержку Главы государства. На протяжении трех последних лет шла активная работа по ее реализации. В феврале текущего года Совет Палаты представителей утвердил Положение о Молодежном совете (парламенте). Он функционирует при Совете Республики и Палате представителей. Его члены смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов и, что немаловажно, учиться у взрослых парламентариев.

Возглавил Молодежный совет (парламент) Егор Макаревич, который работает заместителем начальника отдела реализации международных проектов учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Наталья ПАРХОМЧИК.