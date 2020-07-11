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В составе Молодежного парламента — наш земляк

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Юрий Кривошей с членами Молодежного парламента — представителями Минской области.

В Минске 2 июля  состоялось первое заседание Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. В него вошли  по 10 представителей от всех областей страны и  города Минска — всего 70 человек  в возрасте от 18 до 31 года.  В их  числе  Юрий  Кривошей —  художественный  руководитель  народного   любительского  коллектива — семейного  ансамбля «Жывіца» Борского сельского Дома культуры.

То, что Юрий Кривошей  был назван   в числе кандидатов в состав Молодежного совета при Национальном собрании Республики  Беларусь, не удивило. У  молодого человека насыщенная творческая  жизнь: он является членом Белорусского союза музыкальных деятелей, лауреатом и победителем областных, республиканских  и   международных  фестивалей и конкурсов,   пишет музыку, учится в магистратуре. Юрий занимает активную  гражданскую позицию. И работа в Молодежном парламенте  —  это для него хорошая возможность попробовать себя  в политической сфере, приобрести иной опыт общения с людьми.  Хотя, признаюсь, беседовать с  ним не о музыке, а о политике немного непривычно.

— Перед началом заседания мы встретились с Председателем   Совета   Республики   Натальей   Кочановой, — рассказал о  первом дне  работы  Молодежного  парламента Юрий. — Она пожелала успехов и пообещала  всяче-скую поддержку со стороны парламентариев, ответила на вопросы.

В ходе первого заседания решались организационные вопросы: были избраны председатель и заместитель председателя Молодежного парламента, сформированы постоянные комиссии. Я вошел в состав постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. Ее работа началась сразу после завершения первого заседания. Члены комиссии обсудили проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в сфере культуры, образования и науки,  и возможные  пути их решения.

В период между заседаниями Молодежного парламента решили проводить видеоконференции, чтобы оперативно обсуждать возникающие вопросы, находящиеся в компетенции нашей комиссии.  Первый рабочий день Молодежного парламента завершился очень торжественно: мы принимали участие в собрании и праздничном концерте, посвященным Дню Независимости нашей страны, проходившем во Дворце Республики.

Вопрос о создании республиканского Молодежного парламента был поднят во время встречи Президента Беларуси в мае 2017 года с представителями учащейся молодежи на форуме «Молодежь. Взгляд в будущее».  Эта инициатива получила поддержку Главы государства. На протяжении трех последних лет  шла активная работа по ее реализации. В феврале текущего года  Совет Палаты представителей утвердил Положение о Молодежном совете (парламенте).  Он функционирует при Совете Республики и Палате представителей. Его члены смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов и, что немаловажно, учиться у взрослых парламентариев.

Возглавил Молодежный совет (парламент) Егор Макаревич, который работает заместителем  начальника отдела реализации  международных проектов учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики  Беларусь».

 Наталья  ПАРХОМЧИК.

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