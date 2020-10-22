Коротко о разном 

В субботу все желающие смогут бесплатно сделать прививку от гриппа

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В субботу,  24  октября,  с 9 до 15 часов  возле   торгового дома  «ТриО»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

Привиться вы сможете российской вакциной «Гриппол» на бесплатной основе.

В передвижном медицинском пункте будет  работать  врач,  который  проведет  предварительный осмотр.

Для того, чтобы сделать прививку, у вас не должно быть симптомов простудного заболевания. Противопоказанием также является  аллергическая реакция на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины.

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