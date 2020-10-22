В субботу все желающие смогут бесплатно сделать прививку от гриппа

В субботу, 24 октября, с 9 до 15 часов возле торгового дома «ТриО» все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

Привиться вы сможете российской вакциной «Гриппол» на бесплатной основе.

В передвижном медицинском пункте будет работать врач, который проведет предварительный осмотр.

Для того, чтобы сделать прививку, у вас не должно быть симптомов простудного заболевания. Противопоказанием также является аллергическая реакция на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины.