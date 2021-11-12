Этот год был не очень щедрый на урожай яблок. Наверное, причиной тому послужила холодная затяжная весна и дожди. Даже там, где завязались плоды, они болели и, не созрев, опадали на землю. Поэтому сегодня цены на яблоки достаточно высоки.



А вот в СУП “Дукора-Агро” в этом году урожаем яблок довольны.

— Яблоки у нас особенно уродили на двух участках. В этом году нас порадовали такие сорта, как “дарунак”, “имант” и “лучезарное”, — рассказывает Алина Глянько, ведущий агроном плодово-ягодного сада СУП “Дукора-Агро”. — Всего мы собрали более 235 тонн сладких сочных яблок. Это намного больше, чем в прошлом году. Конечно, получить такой урожай смогли во многом благодаря уходу за садом. Весной и летом три раза провели необходимые обработки от вредителей и болезней. И даже несмотря на то, что во время цветения яблонь было прохладно и сыро, урожаем остались довольны.

А вот июльская засуха сказалась. К сожалению, много деревьев высохли и полностью погибли от жары.

— Мы уже реализовали 212 тонн нашей продукции на ОАО “Гомельский винодельческий завод”. В эти дни заканчиваем убирать оставшиеся яблоки. Послед-ние 20 собранных тонн отправятся туда же на переработку.

Работать с гомельским заводом сельхозорганизации и выгодно, и удобно. Во-первых, цена на яблоки устраивает сельхозпредприятие, а во-вторых, продукцию забирают прямо из дукорского сада, и не нужно волноваться о транспортировке.

Кроме того, что яблоки реализовали на перерабатывающий завод, заложили 4 тонны зимних сортов “дарунак” и “имант” на хранение.

В этом году, как никогда, очень хорошо покупало яблоки население. Причем не только пуховчане, но и жители Червенского и Смиловичского районов. Яблоки мы разрешали снимать прямо с дерева. Возможно, еще и поэтому жители приобретали сразу по 20-30 и даже 50 килограммов. Теперь приобрести витаминные плоды можно из хранилища.

Также хорошим спросом пользовались яблоки на сельскохозяйственных осенних ярмарках в поселках Дружный и Свислочь. Там их можно было купить по два рубля за килограмм.

Несмотря на то, что урожай уже собран, работы в дукорском саду продолжаются. Предстоит выкорчевать два гектара старого сада и обработать землю (сделать так называемый “чистый пар”), чтобы весной заложить молодой сад. Уже сейчас агроном плодово-ягодного сада ищет новые белорусские сорта, которые пропишутся в дукорском саду и будут долгие годы одаривать богатым урожаем.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.