Сельское хозяйство 

В СУП “Дукора-Агро” в  этом году  урожаем  яблок довольны

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Этот год был не очень щедрый на урожай яблок.  Наверное,  причиной тому послужила холодная затяжная весна и дожди. Даже там, где завязались плоды,  они болели и,  не созрев,  опадали на землю. Поэтому сегодня цены на яблоки достаточно высоки.

А вот в  СУП “Дукора-Агро” в  этом году  урожаем  яблок довольны.

— Яблоки у нас особенно уродили  на двух участках.  В этом году нас порадовали  такие сорта, как “дарунак”, “имант” и “лучезарное”, —   рассказывает  Алина Глянько, ведущий агроном плодово-ягодного сада СУП “Дукора-Агро”.  — Всего мы собрали более 235 тонн  сладких сочных яблок. Это намного больше, чем в прошлом году. Конечно, получить такой урожай смогли во многом благодаря уходу за садом.   Весной и летом  три раза провели необходимые обработки от вредителей и болезней. И даже несмотря на то, что во время цветения яблонь было прохладно и сыро, урожаем остались довольны.

А вот июльская засуха сказалась. К сожалению, много деревьев  высохли и полностью погибли от жары.

— Мы уже реализовали 212 тонн нашей продукции  на ОАО “Гомельский винодельческий завод”. В эти дни заканчиваем убирать оставшиеся яблоки. Послед-ние 20 собранных тонн отправятся туда же на переработку.

Работать с гомельским заводом сельхозорганизации и выгодно, и удобно. Во-первых, цена на яблоки устраивает сельхозпредприятие, а во-вторых, продукцию забирают прямо из дукорского сада, и не нужно волноваться о транспортировке.

Кроме того, что яблоки реализовали на перерабатывающий завод, заложили 4 тонны зимних сортов “дарунак” и “имант” на хранение.

В этом году, как никогда, очень хорошо покупало яблоки население. Причем не только пуховчане, но и жители Червенского и Смиловичского районов. Яблоки мы разрешали снимать прямо с дерева.  Возможно,  еще и поэтому жители приобретали сразу по 20-30 и даже 50 килограммов. Теперь приобрести витаминные плоды можно из хранилища.

Также хорошим спросом пользовались яблоки на сельскохозяйственных осенних ярмарках в поселках Дружный и Свислочь. Там их можно было купить по два рубля за килограмм.

Несмотря на то, что урожай уже собран, работы в дукорском саду продолжаются. Предстоит выкорчевать два гектара старого сада и обработать землю (сделать так называемый “чистый пар”), чтобы весной заложить молодой сад. Уже сейчас агроном плодово-ягодного сада ищет новые белорусские сорта, которые пропишутся в дукорском саду и будут долгие годы одаривать богатым урожаем.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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