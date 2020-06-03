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В Свислочской школе появилась Аллея  выпускников  

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Чувство, что именно сейчас из школы уходят самые талантливые ребята, возникает у многих классных руководителей выпускных классов. И когда они говорят об этом, поверьте, абсолютно не льстят — они в это искренне верят.

Самыми-самыми считает своих ребят и классный руководитель выпускного   класса  Свислочской  средней  школы  имени   Александра  Червякова   Наталья   Левошеня. Пятнадцать талантливых и активных молодых людей выросли в стенах школы. Они  вместе постигали новые знания, учились честности и добросовестности, были организаторами и  участниками многих мероприятий, и не только школьных.  Например, ученица этого  класса   Екатерина   Годунова проверила себя  в телевизионном  проекте  «Я знаю».

Уходя из школы, ребята сделали ей подарок: в честь окончания учебного года они  заложили  Аллею  выпускников.  Со временем  окрепнут посаженные ими деревца и  в  будущем  напомнят о незабываемых школьных годах.  А начатую  традицию продолжат будущие  выпускники, которые для своих классных руководителей тоже будут самыми-самыми…

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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