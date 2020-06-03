В Свислочской школе появилась Аллея  выпускников  

Чувство, что именно сейчас из школы уходят самые талантливые ребята, возникает у многих классных руководителей выпускных классов. И когда они говорят об этом, поверьте, абсолютно не льстят — они в это искренне верят.

Самыми-самыми считает своих ребят и классный руководитель выпускного класса Свислочской средней школы имени Александра Червякова Наталья Левошеня. Пятнадцать талантливых и активных молодых людей выросли в стенах школы. Они вместе постигали новые знания, учились честности и добросовестности, были организаторами и участниками многих мероприятий, и не только школьных. Например, ученица этого класса Екатерина Годунова проверила себя в телевизионном проекте «Я знаю».

Уходя из школы, ребята сделали ей подарок: в честь окончания учебного года они заложили Аллею выпускников. Со временем окрепнут посаженные ими деревца и в будущем напомнят о незабываемых школьных годах. А начатую традицию продолжат будущие выпускники, которые для своих классных руководителей тоже будут самыми-самыми…

Наталья ПАРХОМЧИК.