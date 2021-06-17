Сельское хозяйство 

В СХФ “Светлая нива”  ежедневно с двух ферм отправляют на переработку 11220 килограммов молока

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Пастбищный период в сельскохозяйственных организациях начинается в мае и заканчивается в октябре. Это время стараются использовать для получения “большого” и относительно недорогого молока.

В сельскохозяйственном филиале “Светлая нива”  ежедневно с двух ферм отправляют на переработку на  ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат”  11220 килограммов молока товарностью 93 процента, что больше прошлогоднего.

На молочно-товарной ферме “Станки” содержится 354 дойные коровы. Рядом с фермой расположено пастбище интенсивного типа площадью в 80 гектаров. С начала  мая пасти коров на нем начали круглосуточно.

— В прошлом году мы получали от коровы в сутки  14 литров молока, а в этом уже  17 литров, — отмечает заведующая МТФ Нина Коротаева. —  Крупный рогатый скот  переводили на пастбища постепенно. Мы уже ощутили хороший результат от пастбищного содержания.

Работает  на ферме  7 операторов машинного доения.  Лидирует  оператор машинного доения Марина Коротаева. Надои  на корову в ее группе в  мае составили 572 килограмма, что на 130 килограммов больше, чем в прошлом году. Не отстает от нее Наталья Романова. Она  надоила 516 килограммов молока на корову (в 2020 году было 255).

На МТФ “Станки” плюсуют все операторы.

— Секрет успеха заключается в рационе  кормления, — отмечает Нина Борисовна. — Обязательно включаем  комбикорм в расчете 320 граммов на литр молока.  Также ввели кукурузный силос, который  влияет на прибавку молока, шрот подсолнечника от 500 до килограмма на дойную корову (богат белком).

Много зависит и от работы  пастухов.

Заведующая  МТФ “Веселое” Зоя  Мухачева.

Пастбище на ферме “Веселое”  находится на расстоянии километра. Пасьба 260 голов КРС здесь ведется днем.

— В этом году  травы очень хорошие, — делится  заведующая  МТФ “Веселое” Зоя  Мухачева. Об этом позаботилась агрономическая служба.  Для этих целей выращивали фестулолиум, кострец, клевер. По весне его подкормили, а дождливый май поспособствовал  интенсивному росту. После того, как пастбища используются по своему прямому назначению, травы отрастают в течение 23 дней. На 24-й день уже можно снова здесь выпасать скот. За сезон 5-6 раз получается  использовать пастбище. В сельхозфилиале отведено под фронтальную пасьбу два пастбища по 200 метров.

Хорошие рационы, которые включают в себя комбикорм КР-61, лизунцы с витаминными добавками, позволяют на этой ферме получать 20 литров молока от коровы в сутки. Оператор машинного доения Елена Гарбуз надоила за май 625 килограммов молока на корову. Плюсуют и другие операторы.

Первая трава, как известно, самая сочная. К тому же, большой плюс пасьбы — это свежий воздух, солнце, благодаря которому коровы получают витамин Д. В сараях животных подкармливают. Обязательно в рационе силос, мел, премиксы и вода.

— В этом году мы посеяли 95 гектаров райграса однолетнего. Это немецкий гибридный сорт “кантри”, — отмечает директор СХФ “Светлая нива” Сергей Кипеть. —  Планируем взять  2-3 укоса в этом году и  заготовить больше 1,5 тысяч тонн сенажной массы.  Заложим его отдельно в траншеи. Он богат протеином, очень необходимым буренкам для полноценного питания и получения молока. Хотя “Кантри” мы еще не выращивали, в следующем году увеличим площадь под него до 300 гектаров. Также планируем посеять 50 гектаров люцерны: она  богата белком.  50 гектаров отвели под бобовые, которые будем  использовать для приготовления своего комбикорма, что удешевит получение концентратов и затраты на производство молока.

Тракторист Игорь Литвинчук.

В сельхозфилиале практически закончили первый  укос трав. Запрессовали уже 300 тонн сенажа в стрейчпленку и заложили с первого укоса в сенажные траншеи 2 тысячи тонн. Всего же на условную голову в этом году нужно заготовить по 30 центнеров кормовых единиц. Хорошие и качественные корма в зимний стойловый период позволят выйти на те объемы производства молока, которые в хозяйстве планируют получить в этом году.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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