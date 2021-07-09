В текущем году участились случаи умышленного повреждения, уничтожения и порчи имущества.

Предметом преступного посягательства являются помещения, предназначенные для проживания людей или общественных нужд (жилые дома, учебные заведения, вокзалы, лечебные учреждения и т.д.), а также постройки вспомогательного характера, предназначенные для временного проведения массовых меро-приятий культурно-зрелищного характера, временного размещения людей или обеспечения транспортных коммуникаций, пешеходные переходы над железнодорожными путями, подземные переходы для пешеходов, сооружения остановок общественного транспорта, заборы и ограждения, временные ограждения строительных площадок и т.д.). Указанные действия причиняют существенный ущерб эстетическому восприятию различного рода объектов нашего района.

Отдел уголовного розыска Пуховичского РОВД сообщает, что за указанные выше деяния Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена следующая ответственность:

Статья 341. Осквернение сооружений и порча имущества.

Осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

Статья 339. Хулиганство.

Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Максим ЛАПЦЕВИЧ, временно исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции Пуховичского РОВД.