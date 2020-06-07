В Узлянах ногу мужчины зажало в мотоблоке: понадобилась помощь спасателей

6 июня в 09.51 спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь мужчине в деревне Узляны Пуховичского района.

Прибывшим к месту вызова подразделениям МЧС стало известно, что на территории частного домовладения нога мужчины застряла во фрезе мотоблока.

Со слов пострадавшего, во время сельскохозяйственных работ на своем дачном участке он попытался привести в движение остановившееся устройство. Однако в какой-то момент мотоблок фрезой зацепился за штаны и зажал ногу. Работниками МЧС при помощи специального инструмента мужчина был деблокирован. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Источник: Минское областное управление МЧС