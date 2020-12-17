В в/ч 89417 — новый командир

Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко представил командованию и личному составу войсковой части 89417 нового командира.

В торжественной части приняли участие представители командования ССО, а также приглашенные гости.

Командующий ССО зачитал приказ об освобождении полковника Дмитрия Кучука от занимаемой должности. Он отправляется проходить обучение на факультете Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь. На должность командира войсковой части 89417 назначили подполковника Алексея Хузяхметова. Ранее он проходил службу в 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригаде на должности заместителя командира бригады.

— В текущем году в соответствии с планом подготовки бригаде предстоит выполнить ряд сложных и ответственных задач в ходе учений различного уровня, новому командиру предстоит проявить свои лучшие качества как руководителя, — сказал на торжественной церемонии генерал-майор Вадим Денисенко.



Новый командир в беседе с журналистами отметил высокий профессионализм военнослужащих и в целом большой боевой потенциал бригады, которая, по его словам, укомплектована самыми современными видами вооружения и техники.

Ольга ГАВРИЛЕНКО