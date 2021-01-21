Молодёжь 

В вч 89417 прошел ритуал посвящения в разведчики

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Ритуал посвящения в разведчики  в   войсковой части 89417  традиционно прошел у мемориала погибшим воинам-интернационалистам  334-го  отряда   специального  назначения.

С важным  событием  военнослужащих  поздравил начальник штаба воинской части полковник Дмитрий Ворошилов. Он призвал молодое пополнение сохранить и приумножить боевые традиции старших поколений разведчиков.

Троекратным «клянемся» военнослужащие  выразили  готовность  всегда  быть   верными   клятве разведчика и Отечеству. Командиры вручили свидетельства о посвящении в разведчики. Выступил на мероприятии  ветеран бригады, участник войны в Афганистане Владимир Дмитрук. Он отметил, что приобретенные молодыми людьми знания  и  умения  пригодятся в жизни.

Под звуки военного оркестра к подножию мемориала возложили  венок.  Память воинов, погибших при  выполнении  интернационального   долга   в   Афганистане,  военнослужащие почтили минутой  молчания.  Завершилось  мероприятие  торжественным   маршем.

Свидетельства разведчика в числе  других  получили  и  пуховчане  Владислав  Шамаль  и  Игнатий Шакуро. Они были распределены  в  разные  подразделения: Владислав будет  радистом, а  Игнатий  —  разведчиком-снайпером.  Молодые   люди  уже  готовы  проявить себя в воинском деле. Первым серьезным  испытанием  для  них станут прыжки с парашютом.

Ольга   ГАВРИЛЕНКО.

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