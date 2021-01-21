В вч 89417 прошел ритуал посвящения в разведчики

Ритуал посвящения в разведчики в войсковой части 89417 традиционно прошел у мемориала погибшим воинам-интернационалистам 334-го отряда специального назначения.

С важным событием военнослужащих поздравил начальник штаба воинской части полковник Дмитрий Ворошилов. Он призвал молодое пополнение сохранить и приумножить боевые традиции старших поколений разведчиков.

Троекратным «клянемся» военнослужащие выразили готовность всегда быть верными клятве разведчика и Отечеству. Командиры вручили свидетельства о посвящении в разведчики. Выступил на мероприятии ветеран бригады, участник войны в Афганистане Владимир Дмитрук. Он отметил, что приобретенные молодыми людьми знания и умения пригодятся в жизни.

Под звуки военного оркестра к подножию мемориала возложили венок. Память воинов, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, военнослужащие почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем.

Свидетельства разведчика в числе других получили и пуховчане Владислав Шамаль и Игнатий Шакуро. Они были распределены в разные подразделения: Владислав будет радистом, а Игнатий — разведчиком-снайпером. Молодые люди уже готовы проявить себя в воинском деле. Первым серьезным испытанием для них станут прыжки с парашютом.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.