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В Viber появилась функция, которая обезопасит белорусов от звонков мошенников

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В мессенджере появилась функция «Защита от лишних звонков», при активации которой пользователь не будет получать уведомления о звонках с номеров, которых нет в списке контактов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Беларусь стала одной из первых стран, в которых запустили опцию «Защита от лишних звонков».

«На фоне участившихся случаев мошенничества через мессенджеры в Беларуси, мы хотим дать возможность нашим пользователям оградить себя от общения с неизвестными контактами. При этом, функция не включена по умолчанию, и пользователь сам решает, хочет ли он полностью запретить звонки от незнакомых ему людей в Viber или оставить такую возможность», — рассказала старший директор по развитию Rakuten Viber Анна Мигаль.

Новая функция доступна в последней версии Viber для всех пользователей с белорускими номерами мобильных телефонов.

Чтобы активировать функцию, нужно открыть раздел «Еще», войти во вкладку «Настройки», затем выбрать «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков».

После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. При этом информация о звонках сохранится в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы», чтобы пользователи не пропустили ничего важного и могли перезвонить при необходимости.

Источник: mlyn.by

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