VI Всебелорусское народное собрание Общество 

В ВНС примут участие также белорусы, проживающие за границей

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Телеграм-канал VI Всебелорусского народного собрания сообщил, что в народном вече примут участие не только проживающие в нашей стране делегаты, но и белорусы из-за границы.

Среди них — председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России профессор Сергей Кандыбович. Он уже подтвердил свое участие во Всебелорусском народном собрании. Более того, намерен выступить перед тысячами других участников ВНС.

Источник: МЛЫН.BY

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