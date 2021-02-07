В ВНС примут участие также белорусы, проживающие за границей

Телеграм-канал VI Всебелорусского народного собрания сообщил, что в народном вече примут участие не только проживающие в нашей стране делегаты, но и белорусы из-за границы.

Среди них — председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России профессор Сергей Кандыбович. Он уже подтвердил свое участие во Всебелорусском народном собрании. Более того, намерен выступить перед тысячами других участников ВНС.

Источник: МЛЫН.BY