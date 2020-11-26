В вольер возле деревни Болочанка завезли очередную партию оленей



В июле текущего года состоялось знаменательное для фауны нашего района событие: из лесного вольера, созданного работниками Пуховичской районной организационной структуры РГОО «БООР» возле деревни Болочанка, были выпущены на вольное проживание в местные лесные массивы 70 оленей. Таким образом был завершен первый этап реализации в Пуховичском районе программы разведения таких редких для пуховичских лесов диких животных, как благородные олени.

В минувший вторник охотхозяйство Пуховичской РОС РГОО «БООР» при поддержке республиканского совета Белорусского общества охотников и рыболовов приступило ко второму этапу реализации этой программы. В лесной вольер для адаптации к местным природным условиям и дальнейшего выпуска в леса района завезена очередная партия оленей.

41 олень, в числе которых 3 самца, 19 самок и 19 полугодовалых оленят закуплены в охотхозяйстве Калинковичской РОС РГОО «БООР», которое уже 5 лет занимается разведением благородных оленей.

Директор Калинковичского охотхозяйства Владимир Алисейко, который осуществлял перевозку оленей, отметил хорошие условия для их содержания, созданные работниками Пуховичской РОС РГОО «БООР» в лесном вольере возле деревни Болочанка. Вольер просторный — огороженный сеткой участок поля и леса площадью 12,4 гектара. Здесь установлены кормушки, солонцы, организовано водопоение, проводится егерское обслуживание и охрана. Для подкормки животных заготовлено достаточное количество зерна, сена, соли, а также овощей: свеклы, моркови, капусты, картофеля.

Ожидается, что весной оленухи дадут новое потомство. Так было и с первой партией оленей, когда в период их пребывания в вольере родилось 20 оленят. Следует отметить, что рождение оленят является важным фактором удержания стада в данном лесном массиве. Такая у благородных оленей привычка: где телята рождаются, в том лесу и старается стадо держаться.

К слову, олени из первой партии нередко еще подходят по привычке к ограждению вольера, где они раньше проживали. Однако многих из них можно увидеть и в соседних лесах возле деревни Блужский Бор, в урочище Березянка и в других местах. Следует ожидать, что ареал обитания этих красивых и грациозных животных в лесах нашего района будет расширяться.

Андрей МАЗАНИК.